Щонайменше місяці: в The Economist припустили, коли РФ погодиться на переговори з Україною

Інсайдери кажуть, що Росія може активно долучитися до перемовин лише наприкінці процесу, та до цього моменту в кращому випадку пройдуть місяці. Ситуація на переговорному столі залежатиме від позиції на передовій.

Про перспективи мирних переговорів з РФ пише 27 листопада The Economist. За словами журналістів, реальний прогрес в перемовинах оцінити важко, та близькі до переговорів неназвані джерела кажуть про "серйозний прогрес", що зближує певні позиції Росії та України.

"Ми наближаємося до точки, коли людям доведеться сказати: "Так, ми беремося за справу", або "Ні, це все", — сказав один з інсайдерів.

Він додав, що Кремль може "пом'якшитися" лише наприкінці процесу, та до фіналу в кращому випадку лишаються місяці, і значну роль відіграватиме "позиція на передовій".

За словами авторів статті, президент США Дональд Трамп, імовірно, відмовився від вимоги до України підписати мирний план до грудня. Водночас журналісти наводять зауваження українських оглядачів про те, що Москва не буде готовою до перемовин до кінця зими — тоді президент РФ Володимир Путін муситиме вирішувати, чи розпочинати новий ширший етап мобілізації, а також стане відчутним тиск на економіку від падіння цін на нафту і санкцій.

Відео дня

Журналісти зауважують, що дії американської сторони в мирному процесі виглядають непослідовними через внутрішнє суперництво. Якщо спецпредставник США Стів Віткофф і віцепрезидент Джей Ді Венс, вірогідно, прагнуть врегулювання на користь Кремля та американських комерційних інтересів, то більш традиційні гравці, як-от державний секретар Марко Рубіо, працюють над поверненням в правильне річище. Наразі джерела в Білому домі кажуть, що Рубіо виграє цю битву, але ситуація може змінитися.

В The Economist додають, що українці скептично ставляться до шансу на підписання Путіним угоди, яка дасть змогу Україні продовжити існування. Одне з неназваних джерел каже, що для виживання Україна має продовжувати боротьбу з допомогою союзників.

"Шлях став дуже вузьким. Уникнути конфлікту з Трампом. Зберегти потік зброї, оплаченої Європою. А потім чекати, сподіваючись, що Кремль дійде до точки, коли вважатиме війну неприйнятною", — говорить інсайдер.

Що відомо про мирні переговори

Народний депутат Олексій Гончаренко 20 листопада опублікував мирний план Трампа, який містив 28 пунктів. У ньому були прописані, зокрема, обмеження кількості Збройних сил України до 600 000 осіб, визнання окупованих територій де-факто російськими та відмова України від вступу до НАТО.

Після зустрічі американської та української делегацій в Женеві 23 листопада мирний план США був скорочений до 19 пунктів. Міністр армії Сполучених Штатів Америки Ден Дрісколл 24-25 листопада доніс підсумки перемовин до представників РФ в Абу-Дабі. Президент України Володимир Зеленський заявив після переговорів у Женеві, що США можуть врахувати в остаточному варіанті плану низку критично важливих для української сторони моментів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 26 листопада заявив, що слова президента США Дональда Трампа про близькість мирної угоди були передчасними.

Також 26 листопада в Bloomberg оприлюднили розмову спецпредставника США Стіва Віткоффа з помічником президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим, в якій американець радив, як схилити Трампа на бік Кремля.