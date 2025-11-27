Как минимум месяцы: в The Economist предположили, когда РФ согласится на переговоры с Украиной

Инсайдеры говорят, что Россия может активно присоединиться к переговорам только в конце процесса, и до этого момента в лучшем случае пройдут месяцы. Ситуация на переговорном столе будет зависеть от позиции на передовой.

О перспективах мирных переговоров с РФ пишет 27 ноября The Economist. По словам журналистов, реальный прогресс в переговорах оценить трудно, но близкие к переговорам неназванные источники говорят о "серьезном прогрессе", что сближает определенные позиции России и Украины.

"Мы приближаемся к точке, когда людям придется сказать: "Да, мы беремся за дело", или "Нет, это все", — сказал один из инсайдеров.

Он добавил, что Кремль может "смягчиться" только в конце процесса, но до финала в лучшем случае остаются месяцы, и значительную роль будет играть "позиция на передовой".

По словам авторов статьи, президент США Дональд Трамп, вероятно, отказался от требования к Украине подписать мирный план до декабря. В то же время журналисты приводят замечания украинских обозревателей о том, что Москва не будет готова к переговорам до конца зимы — тогда президент РФ Владимир Путин должен будет решать, начинать ли новый широкий этап мобилизации, а также станет ощутимым давление на экономику от падения цен на нефть и санкций.

Журналисты отмечают, что действия американской стороны в мирном процессе выглядят непоследовательными из-за внутреннего соперничества. Если спецпредставитель США Стив Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс, вероятно, стремятся к урегулированию в пользу Кремля и американских коммерческих интересов, то более традиционные игроки, такие как государственный секретарь Марко Рубио, работают над возвращением в правильное русло. Сейчас источники в Белом доме говорят, что Рубио выиграет эту битву, но ситуация может измениться.

В The Economist добавляют, что украинцы скептически относятся к шансу на подписание Путиным соглашения, которое позволит Украине продолжить существование. Один из неназванных источников говорит, что для выживания Украина должна продолжать борьбу с помощью союзников.

"Путь стал очень узким. Избежать конфликта с Трампом. Сохранить поток оружия, оплаченного Европой. А потом ждать, надеясь, что Кремль дойдет до точки, когда сочтет войну неприемлемой", — говорит инсайдер.

Что известно о мирных переговорах

Народный депутат Алексей Гончаренко 20 ноября опубликовал мирный план Трампа, который содержал 28 пунктов. В нем были прописаны в частности ограничение количества Вооруженных сил Украины до 600 000 человек, признание оккупированных территорий де-факто российскими и отказ Украины от вступления в НАТО.

После встречи американской и украинской делегаций в Женеве 23 ноября мирный план США был сокращен до 19 пунктов. Министр армии Соединенных Штатов Америки Дэн Дрисколл 24-25 ноября донес итоги переговоров до представителей РФ в Абу-Даби. Президент Украины Владимир Зеленский заявил после переговоров в Женеве, что США могут учесть в окончательном варианте плана ряд критически важных для украинской стороны моментов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 26 ноября заявил, что слова президента США Дональда Трампа о близости мирного соглашения были преждевременными.

Также 26 ноября в Bloomberg обнародовали разговор спецпредставителя США Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым, в котором американец советовал, как склонить Трампа на сторону Кремля.