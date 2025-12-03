Єрмак досі числиться в РНБО: в Раді не підтримали виклик ексголови ОП для роз'яснень

Звільнений з посади голови Офісу президента України Андрій Єрмак досі є в переліку членів РНБО на сайті відомства. Депутати Верховної Ради відмовилися викликати його для прояснення статусу.

На те, що Андрій Єрмак лишається в переліку членів Ради національної безпеки і оборони України, звернув увагу народний депутат Дмитро Разумков під час пленарного засідання Верховної Ради 3 грудня.

"Андрій Єрмак є членом Ради національної безпеки і оборони. На сайті інформація є, указу про звільнення з такої посади президент України Володимир Зеленський не видавав", — заявив Разумков.

Він попросив запросити ексголову ОП на наступний день безперервного засідання Ради на 4 чи 16 грудня.

"Справді, ми перевірили — на офіційному сайті він таким числиться", — відповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і поставив пропозицію на голосування.

"За" проголосували 74 депутати з 308, тож рішення про виклик Єрмака до Ради ухвалене не було.

Андрій Єрмак зазначений у складі РНБО на офіційному сайті станом на 3 грудня Фото: скриншот

Відставка Андрія Єрмака: деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови ОП Андрія Єрмака 28 листопада, проте указу про його виведення зі складу РНБО на момент публікації новини не було. Вранці того ж дня детективи НАБУ проводили обшуки у Єрмака — нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко припускав, що вони можуть бути пов'язані з корупційними схемами в "Енергоатомі" та нібито наказами силовим органам від колишнього керівника ОП слідкувати за співробітниками антикорупційних органів.

В інтерв'ю Financial Times Єрмак заявив, що не тримає зла на Зеленського через свою відставку.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 1 грудня назвав відставку Єрмака: "типовою демократичною практикою".