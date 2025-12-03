Ермак до сих пор числится в СНБО: в Раде не поддержали вызов экс-главы ОП для разъяснений

Уволенный с должности главы Офиса президента Украины Андрей Ермак до сих пор есть в перечне членов СНБО на сайте ведомства. Депутаты Верховной Рады отказались вызывать его для прояснения статуса.

На то, что Андрей Ермак остается в перечне членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, обратил внимание народный депутат Дмитрий Разумков во время пленарного заседания Верховной Рады 3 декабря.

"Андрей Ермак является членом Совета национальной безопасности и обороны. На сайте информация есть, указа об увольнении с такой должности президент Украины Владимир Зеленский не издавал", — заявил Разумков.

Он попросил пригласить экс-главу ОП на следующий день непрерывного заседания Рады на 4 или 16 декабря.

"Действительно, мы проверили — на официальном сайте он таким числится", — ответил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и поставил предложение на голосование.

Відео дня

"За" проголосовали 74 депутата из 308, поэтому решение о вызове Ермака в Раду принято не было.

Андрей Ермак указан в составе СНБО на официальном сайте по состоянию на 3 декабря Фото: скриншот

Отставка Андрея Ермака: детали

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы ОП Андрея Ермака 28 ноября, однако указа о его выводе из состава СНБО на момент публикации новости не было. Утром того же дня детективы НАБУ проводили обыски у Ермака — нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко предполагал, что они могут быть связаны с коррупционными схемами в "Энергоатоме" и якобы приказами силовым органам от бывшего руководителя ОП следить за сотрудниками антикоррупционных органов.

В интервью Financial Times Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского из-за своей отставки.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 1 декабря назвал отставку Ермака: "типичной демократической практикой".