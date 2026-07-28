Гроші замість ескалації: глава МЗС Ірану відповів на дзвінок Сибіги про удар по Каспію

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відповів в.о. глави МЗС Андрія Сибіги, який телефонував в Тегеран щодо удару по кораблях в Каспійському морі. Зі слів Аракчі, іранці прийняли пояснення, що удар відбувся "ненавмисно" і що не було бажання "ескалації". Які побажання Тегерану після удару по Каспію, коли дрони України атакували кораблі Begey та Port Olya 2 на півдорозі між Іраном та РФ?

Допис Аббаса Аракчі з'явився у соцмережі X через дві години після аналогічного повідомлення Сибіги про телефонний дзвінок в Тегеран. Глава МЗС Ірану розкритикував атаку на вантажі та кораблі й сказав, що це "неприйнятно". При цьому приймаються пояснення українського дипломата про ненавмисність удару. В підсумку Тегеран заявив, що хотів би компенсацію за втрачені речі.

Аракчі підтвердив, що Іран "не хоче ескалації" і що приймається виправдання України.

"Іран також не прагне ескалації, але чітко дав зрозуміти, що будь-який напад на наших громадян чи інтереси є неприйнятним. Має бути відшкодування за завдані збитки", — написав глава МЗС Ірану.

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Удар по Каспію — відповідь Аракчі для Сибіги 28 липня Фото: Скриншот

Аракчі не деталізував, який саме розмір компенсації Іран прийме за втрачені вантажі та за одного загиблого моряка. Також дипломат не повідомив, які саме вантажі було втрачено. Андрій Сибіга поки не коментував допис глави МЗС Ірану щодо удару по Каспію, який відбувся 24 липня.

Удар по Каспію — деталі

Увечері 28 липня Андрій Сибіга повідомив про дзвінок в Тегеран щодо удару по Каспію та заяви Ірану про можливість удару по Україні. Український дипломат пояснив, що кораблі атакували, оскільки РФ напала на Україну й Україна обороняється. Зі слів Сибіги, відповідальність за втрати має понести виключно РФ, яка почала агресію. При цьому Сибіга наголосив, що українці не хочуть ескалації, і також закликав Іран припинити надавати допомогу Москві.

Дипломатична суперечка між Україною та Іраном виникла після атаки дронів СБУ на цілі у Каспійському морі. Черговий удар по Каспію завдали в ніч на 25 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський та українські спецслужби. З'ясувалось, що дрони атакували кораблі за 1200 км від кордонів України. Ішлося про вантажне судно Port Olya 2 (везе 5 тис. тонн вантажу) та суховантаж Begey (1600 тонн). Крім цих об'єктів, уразили низку інших цілей: ракетний катер проєкту "Молния", нафтовидобувну платформу "Філановського", і також РЛС Grave Stone від ЗРК С-400, і ще ЗРК "Тор-М2" та комплекс РЕБ "Поле-21". СБУ пояснила, що мета ударів — "зниження військового потенціалу РФ та руйнування логістичні ланцюгів".

На інцидент відреагували в Ірані та заявили, що битимуть по Україні у відповідь, оскільки у Каспії уразили кораблі з іранськими вантажами.

Нагадуємо, 28 липня у Центрі протидії дезінформації РНБО пояснили, чи очікувати ударів балістики Ірану по Україні у відповідь на удари по Каспію.