Кравченко не повернувся з Парижа: прокуратура проводить внутрішнє розслідування

В Офісі генпрокурора розпочали службове розслідування щодо закордонного відрядження колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Перевіряють, чи дотримано порядок його оформлення і що могло сприяти можливим порушенням.

Офіс генерального прокурора з'ясовує обставини, за яких ексгенпрокурор Руслан Кравченко оформив собі закордонне відрядження. Про це "Українській правді" повідомила речниця ОГП Мар'яна Гайовська.

За її словами, 22 вересня виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський ухвалив рішення призначити службове розслідування обставин організації та здійснення закордонного відрядження Руслана Кравченка. Перевіряють, чи дотримано встановлений порядок оформлення й проведення поїздки, а також те, які обставини могли сприяти можливим порушенням.

За її словами, якщо для цього будуть підстави, за результатами перевірки ухвалять відповідні рішення.

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Нагадаємо, 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора на тлі розслідування НАБУ та САП щодо "кришування" колл-центрів.

Уже 14 вересня він заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Тоді ж він звинуватив НАБУ і САП у тому, що під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген" вони заволоділи матеріалами проваджень проти власних працівників, аби зупинити процесуальні рішення в цих справах.

В правоохоронних органах розповіли, що тієї ж ночі, проти 14 вересня, Кравченко виїхав за кордон. Сам він повідомив, що перебуває у відрядженні: згідно з наказом за його ж підписом, чиновник вирушив до Парижа на 5 днів нібито "для участі в слуханнях ПАРЄ стосовно українських дітей".

14 вересня Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади Генпрокурора.

Проте в порядку денному цих слухань під егідою ПАРЄ Кравченка серед учасників дискусії не було. В Україну з відрядження він так і не повернувся.