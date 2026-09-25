Кравченко не вернулся из Парижа: прокуратура проводит внутреннее расследование

В Генеральной прокуратуре начали служебное расследование в отношении зарубежной командировки бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Проверяют, соблюден ли порядок ее оформления и что могло способствовать возможным нарушениям.

Генеральная прокуратура выясняет обстоятельства, при которых бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко оформил себе зарубежную командировку. Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Марьяна Гайовская.

По её словам, 22 сентября исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский принял решение назначить служебное расследование обстоятельств организации и проведения зарубежной командировки Руслана Кравченко. Проверяется, соблюден ли установленный порядок оформления и проведения поездки, а также какие обстоятельства могли способствовать возможным нарушениям.

Видео дня

По её словам, если для этого будут основания, по итогам проверки будут приняты соответствующие решения.

Напомним, 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора на фоне расследования НАБУ и САП по делу о "крыше" колл-центров.

Уже 14 сентября он заявил, что вручил уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Тогда же он обвинил НАБУ и САП в том, что во время обысков в рамках спецоперации "Карфаген" они завладели материалами производств против собственных сотрудников, чтобы приостановить процессуальные решения по этим делам.

В правоохранительных органах сообщили, что в ту же ночь, около 14 сентября, Кравченко выехал за границу. Сам он сообщил, что находится в командировке: согласно приказу, подписанному им самим, чиновник отправился в Париж на 5 дней якобы "для участия в слушаниях ПАСЕ по вопросу об украинских детях".

14 сентября Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Кравченко от должности генерального прокурора.

Однако в повестке дня этих слушаний, прошедших под эгидой ПАСЕ, Кравченко не фигурировал среди участников дискуссии. Из командировки в Украину он так и не вернулся.