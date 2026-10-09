Перевірка колишнього генпрокурора: ОГП розслідує обставини виїзду Руслана Кравченка за кордон

Офіс генерального прокурора проводить службове розслідування щодо виїзду колишнього генпрокурора Руслана Кравченка за кордон. Перевіряють, чи дотрималися встановленої процедури та як організували його відрядження.

Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський у Facebook.

За його словами, розслідування розпочали в межах перевірки роботи ОГП. Ковальський зазначив, що не робитиме передчасних висновків, а результати перевірки мають дати відповіді на всі питання щодо обставин виїзду Кравченка.

Також триває службове розслідування щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, якого затримали в межах справи “Карфаген”. Перевіряють можливе використання ним службових повноважень у приватних інтересах та ймовірне втручання в роботу інших прокурорів.

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Пост Антона Ковальського Фото: Скриншот

Ковальський повідомив і про інші кадрові зміни в прокуратурі. За його даними, з органів прокуратури звільнили вісім осіб, яких згадували в контексті операції “Карфаген”. Сім із них працювали в Офісі генерального прокурора.

Окремо триває кадровий аудит призначень на адміністративні посади в ОГП та обласних прокуратурах. За його результатами вже ухвалили рішення про звільнення низки керівників і прокурорів з адміністративних посад.

Нагадаємо, 7 вересня Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора на тлі розслідування НАБУ та САП щодо ймовірного «кришування» кол-центрів.

14 вересня Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Також він заявив, що під час обшуків у межах спецоперації «Карфаген» НАБУ та САП заволоділи матеріалами проваджень щодо власних працівників, щоб заблокувати подальші процесуальні рішення в цих справах.

За інформацією правоохоронців, у ніч проти 14 вересня Кравченко виїхав за кордон. Сам він пояснив, що перебуває у відрядженні до Парижа. Відповідно до наказу, який підписав сам Кравченко, поїздка мала тривати п’ять днів. Її метою назвали участь у слуханнях ПАРЄ щодо українських дітей.

Того ж дня, 14 вересня, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генерального прокурора.

Однак у програмі слухань під егідою ПАРЄ Кравченка не зазначили серед учасників дискусії. Після відрядження до України він так і не повернувся.