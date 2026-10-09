Проверка бывшего генпрокурора: ОГП расследует обстоятельства выезда Руслана Кравченко за границу

Генеральная прокуратура проводит служебное расследование в связи с выездом бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко за границу. Проверяется, были ли соблюдены установленные процедуры и как была организована его командировка.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский в Facebook.

По его словам, расследование начали в рамках проверки работы ОГП. Ковальский отметил, что не будет делать поспешных выводов, а результаты проверки должны дать ответы на все вопросы, касающиеся обстоятельств отъезда Кравченко.

Также продолжается служебное расследование в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ГПС Сергея Кропивы, которого задержали в рамках дела "Карфаген". Проверяется возможное использование им служебных полномочий в личных интересах и вероятное вмешательство в работу других прокуроров.

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Пост Антона Ковальского Фото: Скриншот

Ковальский сообщил и о других кадровых изменениях в прокуратуре. По его данным, из органов прокуратуры уволили восемь человек, которых упоминали в связи с операцией "Карфаген". Семь из них работали в Офисе генерального прокурора.

Отдельно проводится кадровый аудит назначений на административные должности в ГП и областных прокуратурах. По его результатам уже принято решение об увольнении ряда руководителей и прокуроров с административных должностей.

Напомним, 7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с поста генерального прокурора на фоне расследования НАБУ и САП по делу о возможном "крышевании" колл-центров.

14 сентября Кравченко сообщил, что вручил уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Также он заявил, что в ходе обысков в рамках спецоперации "Карфаген" НАБУ и САП завладели материалами производств в отношении собственных сотрудников, чтобы заблокировать дальнейшие процессуальные решения по этим делам.

По информации правоохранительных органов, в ночь на 14 сентября Кравченко выехал за границу. Сам он пояснил, что находится в командировке в Париже. Согласно приказу, подписанному самим Кравченко, поездка должна была длиться пять дней. Её целью было участие в слушаниях ПАСЕ по вопросу об украинских детях.

В тот же день, 14 сентября, президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Кравченко от должности генерального прокурора.

Однако в программе слушаний под эгидой ПАСЕ Кравченко не был указан среди участников дискуссии. После командировки в Украину он так и не вернулся.