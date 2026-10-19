₴5 тисяч для переможця: Гончаренко запросив бажаючих на дебати про "мирний план" (відео)

Народний депутат Олексій Гончаренко оголосив про дебати щодо мирного плану та мирних переговорів з Росією. Нардеп заявив, що його називають "російською консервою", зрадником, агентом Вашингтона та Пекіна, і тому хотів би переконати людей, що це не так. Що відомо про плани Гончаренка щодо переговорів з Путіним та дебатів?

Оголошення про дебати щодо мирного плану та переговорів з Кремлем з'явилось у Telegram-каналі нардепа вдень 19 жовтня, через два тижні після заклику погодитись на вимоги Кремля. Гончаренко заявив, що готовий поспілкуватись з будь-ким, а той, хто переконає у помилковості його тез, отримає нагороду — 5 тис. грн.

На відео Гончаренко поскаржився, що протягом трьох тижнів його називали "російська консерва, агент США, друг Трампа, агент Пекіна, подвійний агент, потрійний агент". Зі слів нардепа, люди, які з ним не погоджуються, начебто бажають воювати "до останнього українця" або ж поки не впаде "метеорит на Москву". Крім того, експерти, які критикували його позицію, не озвучили власні пропозиції. З огляду на це Гончаренко проведе дебати у прямому ефірі у TikTok, сказав він.

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Нардеп описав процедуру, за якою проведе дебати. Спершу усі бажаючі на електронну пошту мають надіслати три тези зі спростуванням його позиції щодо миру та війни РФ. Після цього він обере людину, з якою проведе публічні дебати, і якщо аргументи співрозмовника будуть переконливими, то спікер отримає гроші.

"Навіть політики і експерти, які так критикували мій план, правда, нічого не пропонуючи замін, бояться вийти на дебати. Але ви ж не боїтесь? Тож в мене пропозиція. Хочете заробити 5000 грн? Легко", — пояснив нардеп.

Скандал з Гончаренком — заява про дебати щодо "мирного плану" та переговорів 19 жовтня Фото: Скриншот

Скандал з Гончаренком — "мирний план" та реакція в Україні

Зазначимо, 2 жовтня Гончаренко опублікував заяву про те, що Україні слід погодитись на вимоги Кремля та почати переговори. Згідно з ідеєю нардепа, якщо капітулювати та зняти санкції проти РФ, що Москва припинить далекобійні удари, розблокує Чорне море та зупинить бойові дії по наявній лінії фронту. На заяву політика відреагувала віцепрем'єрка Ірина Верещук. Зі слів Верещук, Путін планує знищити Україну та українців, ніякі домовленості цьому не завадять, і війна триватиме в "осяжному майбутньому". Під дописом політикині з'явились десятки коментарів, у яких відкидали її тези та говорили, що війна триває не через Путіна, а через владу в Києві.

Через кілька днів з'явилась реакція партії "Європейська солідарність", членом якої є Гончаренко. Пресслужба опублікувала допис про те, що цінності та позиції партії розходяться з його думками про домовленість з Путіним. 13 жовтня, коли відновились засідання Верховної Ради, Гончаренка виключили з фракції "ЄС".

Нагадуємо, 6 жовтня Гончаренко пояснив свою позицію щодо мирних переговорів та капітуляції України.