₴5 тысяч для победителя: Гончаренко пригласил желающих на дебаты о "мирном плане" (видео)

Народный депутат Алексей Гончаренко объявил о проведении дебатов по поводу мирного плана и мирных переговоров с Россией. Нардеп заявил, что его называют "русской консервой", предателем, агентом Вашингтона и Пекина, и поэтому он хотел бы убедить людей, что это не так. Что известно о планах Гончаренко относительно переговоров с Путиным и дебатов?

Объявление о дебатах по поводу мирного плана и переговоров с Кремлем появилось в Telegram-канале народного депутата днём 19 октября, спустя две недели после призыва согласиться на требования Кремля. Гончаренко заявил, что готов пообщаться с кем угодно, а тот, кто убедит в ошибочности его тезисов, получит награду — 5 тыс. грн.

На видео Гончаренко пожаловался, что в течение трёх недель его называли "русской консервой, агентом США, другом Трампа, агентом Пекина, двойным агентом, тройным агентом". По словам нардепа, люди, которые с ним не согласны, якобы хотят воевать "до последнего украинца" или же до тех пор, пока на Москву не упадет "метеорит". Кроме того, эксперты, критиковавшие его позицию, не озвучили собственных предложений. Учитывая это, Гончаренко проведет дебаты в прямом эфире в TikTok, сказал он.

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Депутат описал процедуру, по которой будут проходить дебаты. Сначала все желающие должны прислать на электронную почту три тезиса с опровержением его позиции по поводу мира и войны с РФ. После этого он выберет человека, с которым проведет публичные дебаты, и если аргументы собеседника будут убедительными, то спикер получит деньги.

"Даже политики и эксперты, которые так критиковали мой план, правда, не предлагая никаких альтернатив, боятся выйти на дебаты. Но вы же не боитесь? Поэтому у меня есть предложение. Хотите заработать 5000 грн? Легко", — пояснил нардеп.

Скандал с Гончаренко — заявление о дебатах по поводу "мирного плана" и переговоров 19 октября Фото: Скриншот

Скандал с Гончаренко — "мирный план" и реакция в Украине

Отметим, что 2 октября Гончаренко опубликовал заявление о том, что Украине следует согласиться на требования Кремля и начать переговоры. Согласно идее народного депутата, если капитулировать и снять санкции против РФ, то Москва прекратит удары на большие расстояния, разблокирует Черное море и остановит боевые действия по существующей линии фронта. На заявление политика отреагировала вице-премьер Ирина Верещук. По словам Верещук, Путин планирует уничтожить Украину и украинцев, никакие договоренности этому не помешают, и война будет продолжаться в "обозримом будущем". Под постом политика появились десятки комментариев, в которых отвергались её тезисы и говорилось, что война продолжается не из-за Путина, а из-за власти в Киеве.

Через несколько дней последовала реакция партии "Европейская солидарность", членом которой является Гончаренко. Пресс-служба опубликовала сообщение о том, что ценности и позиции партии расходятся с его взглядами на договоренность с Путиным. 13 октября, когда возобновились заседания Верховной Рады, Гончаренко исключили из фракции "ЕС".

Напоминаем, что 6 октября Гончаренко изложил свою позицию по поводу мирных переговоров и капитуляции Украины.