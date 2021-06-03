Матч відбору ЧС-2022 Україна — Франція відбудеться в Києві

Стало відоме місце проведення матчу кваліфікації на чемпіонат світу-2022 між Україною та Францією.

Українська асоціація Футболу оголосила місце проведення матчу кваліфікації ЧС-2022 між Україною та Францією.

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Матч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійському" 4 вересня. Початок зустрічі — о 21:45.

Раніше стала відома дата й місце проведення Суперкубка України "Динамо" — "Шахтар".

Напередодні Андрій Шевченко оголосив склад збірної України на Євро-2020. Поза заявки залишилися голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, захисник "Андерлехта" Богдан Михайліченко, півзахисник "Маріуполя" Артем Бондаренко, а також два представники "Динамо" — Богдан Лєднєв та Олександр Сирота.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація, що на Євро-2020 Андрій Шевченко не зможе розраховувати на півзахисника "Шахтаря" Євгена Коноплянку та хавбека "Аталанти" Віктора Коваленка. Обидва не встигали відновитися після травм. Ще раніше стало відомо про те, що розташування збірної покинув Віталій Буяльський, який отримав травму ще у фіналі Кубка України "Зоря" — "Динамо". Крім цих втрат, тренерський штаб збірної України не зможе розраховувати і на Жуніора Мораеса, який вибув на тривалий термін через розрив хрестоподібних зв'язок.

Після зустрічі з Бахрейном (1:1) збірна України проведе спаринги з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Матч Україна — Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі на стадіоні "Дніпро-Арена", початок — о 21:00. Зустріч між збірними України та Кіпру пройде 7 червня в Харкові на ОСК "Металіст", початок — о 19:00.

Востаннє підопічні Андрія Шевченка грали на "Дніпро Арені" 10 вересня 2019 року. Тоді синьо-жовті протистояли збірній Нігерії в рамках контрольного матчу. Зустріч завершилася внічию з рахунком 2:2. У складі української збірної забивали Олександр Зінченко та Роман Яремчук.