УАФ затвердила гасла "Слава Україні" і "Героям Слава" офіційними футбольними символами України

Виконком УАФ одноголосно затвердив пропозицію внести патріотичні слогани офіційними символами збірної України.

Президент УАФ Андрій Павелко оголосив, що гасла "Слава Україні" і "Героям Слава" стали офіційними символами України.

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"Щойно Виконком УАФ одноголосно — 45 членів "за" — підтримав мою пропозицію і затвердила футбольні символи України. Тепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризуба з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з тризубом в центрі.

Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших уболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять у собі ці атрибути, об'єднав усіх українських, з різних регіонів України та наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов'язані і маємо честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!

"Слава Україні! ГЕРОЯМ СЛАВА!", — написав Павелко в Facebook.

Зазначимо, 10 червня президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що він вилетів до Риму на переговори з УЄФА з питання нової форми української збірної зі слоганом "Слава Україні — Героям слава". Раніше цього ж дня УЄФА зобов'язав збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати з ворота футболок слоган "Героям слава".

9 червня в РФ подали скаргу в УЄФА через дизайн футболок української збірної з окупованих Кримом і слоганом "Героям слава".

Фокус розповідав, що УАФ офіційно представила нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 6 червня. На екіпіровку, крім слогана "Слава Україні — Героям слава", нанесли і контури карти України з Кримом і Донецьком.