"Відчув, що коліно" пішло "назад": Кривцов прокоментував травму в матчі з Англією

В ексклюзивному коментарі Фокусу захисник збірної України розповів про травму і підвів підсумки виступу команди на Євро-2020

Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов ексклюзивно для Фокусу прокоментував своє пошкодження в матчі Україна — Англія і підвів підсумки виступу команди на чемпіонаті Європи з футболу.

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"Вчора мені зробили МРТ, ми відразу після гри поїхали в клініку. Начебто зв'язки цілі, але питання, чому коліно набрякле. Завтра в Римі будемо зустрічатися з професором однієї з клінік, і виходячи з цього огляду, будемо визначатися, що робити далі.

Я залишився в Римі, тому що сенсу летіти до Києва немає, якщо потрібна якась операція, то її можна буде зробити тут.

У момент травми я відчув неприємне відчуття, що коліно "пішло" назад. А потім відчув якусь нестабільність в суглобі. Ніякого сильного болю не було, але було відчуття різкого дискомфорту — коліно відразу опухло.

Якщо підбивати підсумки Євро-2020, то це був перший великий турнір для мене зі збірною України. Хотілося дійти якомога далі. І все ж, на цьому Євро, незважаючи на останню гру, ми показали себе добре. На жаль, нам не вистачило сил і потужності в матчі проти збірної Англії. Але ми не відмовлялися від своєї гри, намагалися грати в свій футбол. Просто на даний момент ми слабші, ніж збірна Англії ", — розповів Фокусу Сергій Кривцов.

Нагадаємо, збірна України програла Англії в 1/4 фіналу Євро-2020 з рахунком 0:4. Сергій Кривцов отримав травму на 33-й хвилині і поступився місцем на полі Віктору Циганкову.

Раніше розташування збірної України покинув Артем Бесєдін, який отримав травму в матчі проти Швеції. Нападник "Динамо" пропустить шість місяців. В ексклюзивному коментарі Фокусу президент київського клубу Ігор Суркіс заявив, що УЄФА буде виплачувати зарплату футболістові, поки він не відновиться після травми.

За збірну не соромно, за поразку — прикро. 5 висновків з виступу України на Євро-2020.