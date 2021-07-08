Не дали шансу: захисник "Шахтаря" знову відправився в оренду

Український захисник знову не отримав можливості проявити себе за основну команду донецького "Шахтаря".

Захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондаренко продовжить карʼєру в клубі української премʼєр-ліги.

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У наступному сезоні захисник виступатиме за полтавську "Ворсклу", сторони підписали орендну угоду терміном на один сезон.

Бондаренко став гравцем "Шахтаря" в січні 2019-го року, але зіграв за донецький клуб лише 1 матч.

Після цього футболіст відправився в оренду: спочатку виступав у португальській "Віторії Гімараєш", після чого приєднався до "Олександрії".

У чемпіонаті України Бондаренко забив три голи у 18 матчах минулого сезону.

Раніше Фокус повідомляв, що "Шахтар" продав захисника за 2 мільйони євро: футболіст "гірників" продовжить карʼєру в "Копенгагені"

Раніше директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про 40-мільйонні розтрати на трансфери. Зокрема, "Шахтар" оголосив про покупку бразильського захисника Марлона з колишнього клубу нового головного тренера Роберто Де Дзербі. Контракт з 25-річним футболістом підписаний терміном на пʼять років. У минулому сезоні футболіст провів за "Сассуоло" 25 матчів.

Також зазначимо, що бразилець має досвід виступів за "Барселону", "Флуміненсе" і "Ніццу". Влітку 2015 року був основним центрбеком збірної Бразилії U20, з якою став віцечемпіоном світу.

До цього "Шахтар" придбав форварда "Аякса" Лассіна Траоре і Педріні з "Бенфіки".

Перед сезоном донецький клуб представив нового головного тренера — ним став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Він підписав контракт терміном на два роки. "Фокус" розповідав, як президенту клубу Рінату Ахметову вдалося заманити Де Дзербі в Україну і до чого це може привести.

Разом з тим, донецький клуб продовжив контракт з досвідченим голкіпером Андрієм Пʼятовим. Новий контракт футболіста діятиме два роки. У складі "Шахтаря" Пʼятов 10 разів вигравав чемпіонат України, 8 разів — Кубок України, 7 разів — Суперкубок України. У 2009 році він також виграв Кубок УЄФА. Футболіст виступає за "гірників" з літа 2007 року і провів уже 14 сезонів.