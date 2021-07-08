Не дали шанса: защитник "Шахтера" вновь отправился в аренду

Украинский защитник снова не получил возможности проявить себя за основную команду донецкого "Шахтера".

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондаренко продолжит карьеру в клубе украинской премьер-лиги.

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В следующем сезоне защитник будет выступать за полтавскую "Ворсклу", стороны подписали арендное соглашение сроком на один сезон.

Бондаренко стал игроком "Шахтера" в январе 2019-го года, но сыграл за донецкий клуб лишь 1 матч.

После этого футболист отправился в аренды: сначала выступал в португальской "Витории Гимараэш", после чего присоединился к "Александрии".

В чемпионате Украины Бондаренко забил три гола в 18 матчах прошедшего сезона.

Ранее Фокус сообщал, что "Шахтер" продал защитника за 2 миллиона евро: футболист "горняков" продолжит карьеру в "Копенгагене"

Ранее директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о 40-миллионных растратах на трансферы. В частности, "Шахтер" объявил о покупке бразильского защитника Марлона из бывшего клуба нового главного тренера Роберто Де Дзерби. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на пять лет. В прошлом сезоне футболист провел за "Сассуоло" 25 матчей.

Также отметим, что бразилец имеет опыт выступлений за "Барселону", "Флуминенсе" и "Ниццу". Летом 2015 года был основным центрбеком сборной Бразилии U20, с которой стал вице-чемпионом мира.

До этого "Шахтер" приобрел форварда "Аякса" Лассину Траоре и Педриньо из "Бенфики".

Перед сезоном донецкий клуб представил нового главного тренера — им стал итальянский специалист Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт сроком на два года. "Фокус" рассказывал, как президенту клуба Ринату Ахметову удалось заманить Де Дзерби в Украину и к чему это может привести.

Вместе с тем, донецкий клуб продлил контракт с опытным голкипером Андреем Пятовым. Новый контракт футболиста будет действовать два года. В составе "Шахтера" Пятов 10 раз выигрывал чемпионат Украины, 8 раз — Кубок Украины, 7 раз — Суперкубок Украины. В 2009 году он также выиграл Кубок УЕФА. Футболист выступает за "горняков" с лета 2007 года и провел уже 14 сезонов.