Італійський топ-клуб купив форварда-чемпіона світу

Олів'є Жиру підписав контракт з "Міланом" строком на два роки і виступатиме під 9-м номером у новій команді.

Нападаючий "Челсі" і збірної Франції Олів'є Жиру став форвардом італійського "Мілана".

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Англійський "Челсі" отримає 1 мільйон євро за продаж футболіста, а також зможе заробити ще 1 мільйон у вигляді бонусів в разі його успішної гри в новому клубі.

Олів'є Жиру підписав контракт з "Міланом" строком на два роки і виступатиме під 9-м номером у новій команді. У минулому сезоні нападник зіграв в 31 матчі у всіх турнірах і забив 11 м'ячів.

Раніше Фокус повідомляв, що форвард збірної України може перейти в європейський топ-клуб.

Серед великих трансферів, які відбулися недавно, виділимо перехід легендарного захисника мадридського "Реала" Серхіо Рамоса до французького "ПСЖ", а також кращого гравця Євро-2020 італійського воротаря Джанлуїджі Доннарумми в "ПСЖ". Інша легенда збірної Франції Франк Рібері відмовився продовжувати контракт з клубом.

Раніше ми розповідав про скандал, який трапився в розташуванні збірної Франції на чемпіонаті Європи: сім'ї Мбаппе, Погба і Рабьо і самі гравці посварилися під час матчу.

За даними L'Equipe, збірна Франції була погано готова до чемпіонату Європи, футболісти відволікалися на відеоігри і пізно лягали спати, дивлячись нічні матчі НБА.

Також за даними французької преси, футболісти скандалили між собою на поле прямо під час матчу з Швейцарією — Рабьо висунув претензію Полю Погба за недостатньо якісну гру в обороні, а захисник Рафаель Варан мав претензії по грі Бенджамена Павар.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро-2020 сталася сенсація: Франція програла Швейцарії в серії пенальті.