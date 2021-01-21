Учені знайшли останки динозавра, що був найбільшою твариною на Землі

За підрахунками дослідників, травоїдний гігант, що ходив територією планети 98 млн. років тому, важив понад 40 тонн.

Скам'янілі фрагменти кісток, знайдені в аргентинській провінції Неукен, можуть належати новому виду титанозаврів, сімейству зауроподів. Судячи зі знайдених кісток, ці динозаври були одними з найбільших тварин, що коли-небудь ходили поверхнею нашої планети, пише Forbes.

За часів крейдяного періоду, геологічного періоду, який тривав приблизно від 145 до 66 млн. років тому, титанозаври були найрізноманітнішими великими наземними травоїдними у всій Південній півкулі.

Їх скам'янілості вчені виявили на всіх континентах, а самі види титанозаврів становлять приблизно третину відомих зауроподів. Деякі таксони вважаються масивними наземними тваринами, відомими науці, тоді як інші, мабуть, були не важчі, ніж сучасна велика рогата худоба.

Знайдені останки не є повним скелетом, а складаються в основному з тазових кісток і хребців, які можуть належати раніше невідомого виду. Дослідники вважають, що його найближчим родичем міг бути андезавр, тип "надвеликого титанозавра", який існував у середині крейдяного періоду в Південній Америці і досягав 18 м завдовжки.

Грунтуючись на розмірах нових останків, автори припускають, що цей вид був набагато більший, легко перевершуючи андезавра за розмірами, можливо, навіть більше за найбільших відомих титанозаврів — зауроподів, аргентинозаврів і патаготитанців.

Аргентинозавр мав довжину приблизно від 30 до 40 м, а вагу від 50 до 100 т. Патаготитан, у свою чергу, описаний у 2014 році, важив майже 60 т, досягаючи довжини понад 31 м.

Оцінка розмірів тіла і маси динозаврів-зауроподів — досить складне заняття, оскільки багато видів відомі тільки за фрагментарними останками. Судячи зі знайдених скам'янілостей, новий вид, ймовірно, набагато перевищував масу в 40 т, однак тільки з подальшими відкриттями скам'янілостей може бути можлива більш точна оцінка розміру.

Однак, незважаючи на припущення вчених про розміри динозавра, вони залишаються лише гіпотезами. Тому достовірно можна сказати, що найбільшою твариною з коли-небудь існуючих на нашій планеті залишається синій кит, який може досягати максимальної довжини в 33,5 м і важити 173 т.