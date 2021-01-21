Ученые нашли останки динозавра, который был самым большим животным на Земле
По подсчетам исследователей, травоядный гигант, ходивший по территории планеты 98 млн. лет назад, весил более 40 тонн.
Окаменелые фрагменты костей, найденные в аргентинской провинции Неукен, могут принадлежать новому виду титанозавров, семейству зауроподов. Судя по найденным костям, эти динозавры были одними из самых крупных животных, когда-либо ходивших по поверхности нашей планеты, пишет Forbes.
Во времена мелового периода, геологического периода, который длился примерно от 145 до 66 млн. лет назад, титанозавры были самыми изобилующими и разнообразными крупными наземными травоядными во всем Южном полушарии.
Их окаменелости ученые обнаружили на всех континентах, а сами виды титанозавров составляют примерно треть известных зауроподов. Некоторые таксоны считаются самыми массивными наземными животными, известными науке, тогда как другие, по-видимому, были не тяжелее современного крупного рогатого скота.
Найденные останки не являются полным скелетом, а состоят в основном из тазовых костей и позвонков, которые могут принадлежать ранее неизвестному виду. Исследователи считают, что его ближайшим родственником мог быть андезавр, тип "сверхразмерного титанозавра", который существовал в середине мелового периода в Южной Америке и достигал 18 м в длину.
Основываясь на размерах новых останков, авторы предполагают, что этот вид был намного крупнее, легко превосходя андезавра по размерам, возможно, даже больше самых крупных известных титанозавров — зауроподов, аргентинозавров и патаготитанцев.
Аргентинозавр имел длину приблизительно от 30 до 40 м, а вес от 50 до 100 т. Патаготитан, в свою очередь, описанный в 2014 году, весил почти 60 т, достигая длины более чем 31 м.
Оценка размеров тела и массы динозавров-зауроподов — довольно сложное занятие, поскольку многие виды известны только по фрагментарным останкам. Судя по найденным окаменелостям, новый вид, вероятно, намного превышал массу в 40 т, однако только с дальнейшими открытиями окаменелостей может быть возможна более точная оценка размера.
Однако, несмотря на предположения ученых о размерах динозавра, они остаются лишь гипотезами. Поэтому достоверно можно сказать, что самым крупным животным из когда-либо существовавших на нашей планете остается синий кит, который может достигать максимальной длины в 33,5 м и весить 173 т.