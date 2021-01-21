Біля берегів Тайваню вчені виявили лігво гігантського черв'яка

Він жив на дні Тихого океану приблизно 20 млн років тому, а для його дослідження команда вчених опрацювала 319 зразків.

Завдяки ретельному аналізу скам'янілих решток морського дна, що датуються приблизно 20 млн. років тому, учені реконструювали лігво гігантського підводного хробака, пише Science Alert.

Нещодавно ідентифікована істота є предком Eunice aphroditois — хробака, що живе на дні Атлантичного й Індійського океану. Його довжина може сягати 3 м, а товщина 2 см. Свою здобич він захоплює могутніми щелепами і гострим ротовим апаратом.

Нову дивовижну знахідку вчені виявили, проводячи розкопки на північно-східному узбережжі Тайваню. За геологічними мірками, близько 5-10 млн. років тому ця частина острова була дном Тихого океану, чим скористалися вчені, спробувавши знайти в місцевих осадових породах сліди давньої флори і фауни часів міоцену, останнього теплого геологічного періоду в історії Землі.

Команда зібрала і обробила 319 зразків з метою реконструювати викопний слід істоти. Крім того, вони виявили нору L-подібної форми діаметром 2-3 см і довжиною до 2 м.

Викопний слід, який також відомий як іхнотаксон, був названий Pennichnus formosae. Грунтуючись на аналізі розміру і форми нори, а також на ознаках пошкоджень, залишених у літописах скам'янілостей, учені зробили висновок, що вона була домом для стародавнього хробака.

"Ці морфологічні особливості Pennichnus узгоджуються з діяльністю хижака, тому ми припускаємо, що саме гігантські поліхети, такі як Eunice aphroditois, є найбільш ймовірними авторами слідів", — пишуть дослідники у своїй статті.

Однією з таких морфологічних особливостей є висока концентрація заліза у верхній частині нори. Це говорить про те, що стародавні черви використовували слиз для відновлення своїх лігвищ після нападу, оскільки бактерії, що харчуються цим слизом, залишали сліди заліза.

Інших потенційних мешканців P. formosae, включаючи креветок і молюсків, дослідники виключили. Креветки, як правило, роблять більш відкриті і більш складні нори, а форма і структура знайденої нори не відповідають зразкам, залишеним молюсками.

Отримані результати заповнюють прогалину в знаннях про те, як цей тип істот еволюціонував і розвивався з плином часу, і наскільки драматичними були життя (і смерть) на дні океанів упродовж мільйонів років.

"Підводячи підсумок, ми припускаємо, що близько 20 млн. років тому на південно-східному кордоні Євразійського континенту стародавні родичі Eunice aphroditois колонізували морське дно, чекаючи в засідці на здобич. Коли жертва наближалася до хробака, він виривався зі своєї нори, хапаючи і тягнучи її в осад. Під морським дном відчайдушна жертва провалювалася вниз, намагаючись врятуватися, що і призвело до подальшого порушення осаду навколо нори", — підсумували вчені.