У берегов Тайваня ученые обнаружили логово гигантского червя

Он жил на дне Тихого океана примерно 20 млн лет назад, а для его исследования команда ученых обработала 319 образцов.

Благодаря тщательному анализу окаменелых слоев морского дна, датируемых примерно 20 млн. лет назад, ученые реконструировали логово гигантского подводного червя, пишет Science Alert.

Недавно идентифицированное существо является предком Eunice aphroditois — червя, живущего на дне Атлантики и Индийского океана. Его длина может достигать 3 м, а толщина 2 см. Свою добычу он захватывает мощными челюстями и острым ротовым аппаратом.

Новую удивительную находу ученые обнаружили, проводя раскопки на северо-восточном побережье Тайваня. По геологическим меркам, около 5-10 млн. лет назад, эта часть острова была дном Тихого океана, чем воспользовались ученые, попытавшись обнаружить в местных осадочных породах следы древней флоры и фауны времен миоцена, последнего относительно теплого геологического периода в истории Земли.

Команда собрала и обработала 319 образцов с целью реконструировать ископаемый след существа. Кроме того, они обнаружили нору L-образной формы диаметром 2-3 см и длиной до 2 м.

Ископаемый след, который также известен как ихнотаксон, был назван Pennichnus formosae. Основываясь на анализе размера и формы норы, а также на признаках повреждений, оставленных в летописях окаменелостей, ученые заключили, что она была домом для древнего червя.

"Эти морфологические особенности Pennichnus согласуются с деятельностью хищника, поэтому мы предполагаем, что именно гигантские полихеты, такие как Eunice aphroditois, являются наиболее вероятными создателями следов", — пишут исследователи в своей статье.

Одной из таких морфологических особенностей является высокая концентрация железа в верхней части норы. Это говорит о том, что древние черви использовали слизь для восстановления своих логовищ после нападения, так как бактерии, питающиеся этой слизью, оставляли следы железа.

Других потенциальных обитателей P. formosae, включая креветок и моллюсков, исследователи исключили. Креветки, как правило, делают более открытые и более сложные норы, а форма и структура найденной норы не соответствуют образцам, оставленным моллюсками.

Полученные результаты заполняют пробел в знаниях о том, как этот тип существ эволюционировал и развивался с течением времени, и насколько драматичной была жизнь (и смерть) на дне океанов в течение миллионов лет.

"Подводя итог, мы предполагаем, что около 20 млн. лет назад на юго-восточной границе Евразийского континента древние родственники Eunice aphroditois колонизировали морское дно, поджидая в засаде добычу. Когда жертва приближалась к червю, он вырывался из своей норы, хватая и утаскивая ее в осадок. Под морским дном отчаянная жертва проваливалась вниз, пытаясь спастись, что и привело к дальнейшему нарушению осадка вокруг норы", — заключили ученые.