В австралійських породах віком 3,5 млрд. років вчені знайшли органічні молекули

Знахідка є свідченням метаболізму перших живих істот на Землі.

У стародавніх скельних утвореннях Австралії вчені виявили органічні молекули, які є першим докладним доказом існування ранніх хімічних інгредієнтів, які могли лежати в основі первісних мікробних форм життя на Землі, пише Science Alert.

Відкриття, зроблене в формації Дрессер віком 3,5 млрд. років у кратоні Пілбара (Західна Австралія), доповнює великий масив досліджень, що вказують на давнє життя в цій частині світу за часів архейского еону.

У своєму новому дослідженні, учені з Німеччини знайшли біологічно значущі органічні молекули, які містилися в покладах бариту — мінералу, що утворився внаслідок різних процесів, враховуючи гідротермальні явища.

[ + – ] Барит із формації Дрессер Фото: Helge Mißbach

"У польових умовах барити безпосередньо пов'язані зі скам'янілими ціанобактеріальними матами, які пахнуть тухлими яйцями. Таким чином, ми підозрювали, що вони містять органічний матеріал, який міг слугувати поживними речовинами для раннього мікробного життя", — каже геобіолог Хельге Місбах із Кельнського університету в Німеччині .

У той час як вчені давно висували гіпотези про те, як органічні молекули можуть бути субстратами для первісних мікробів і їх метаболічних процесів, прямі докази на сьогоднішній день є досить важкодосяжними.

Для дослідження Місбах і його колеги вивчили вміст у баритах із формації Дрессер, з хімічно стабільним мінералом, здатним зберігати рідини і гази всередині породи протягом мільярдів років.

Фото: Mißbach et al., Nature Communications, 2021

Використовуючи низку методів для аналізу зразків бариту, дослідники виявили те, що вони описують як "цікаву різноманітність органічних молекул із відомою або підозрюваною метаболічною значимістю".

Серед них були органічні сполуки оцтова кислота та метантіол, а також численні гази (враховуючи сірководень), які могли мати біотичне або абіотичне походження.

Хоча неможливо бути впевненим у точних зв'язках, безпосередня близькість цих вмістів у баритовій породі та сусідніх органічних наростах, званих строматолітами, передбачає, що стародавні хімічні речовини, які колись були всередині гідротермальних флюїдів, могли вплинути на первісні мікробні спільноти.

"Крім того, на додаток до хімічних речовин, які могли бути поживними речовинами або субстратами, інші сполуки, виявлені у вмістах, могли також слугувати "будівельними блоками" для різних хімічних реакцій на основі вуглецю", — уклали вчені.