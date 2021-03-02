Вчені виявили стародавній "рецепт" муміфікації (фото)

У тексті давньоєгипетського медичного папірусу є детальна інструкція до того, як зберегти обличчя померлого.

Незважаючи на те, що подробиці муміфікації можна дізнатися з древніх прикладів, в учених все ж залишаються питання про те, як саме єгиптяни готували своїх померлих до потойбічного життя, пише Science Alert.

Під час недавнього дослідження експерти виявили оригінальне керівництво, заховане в древньому тексті. У ньому пояснюються найважливіші етапи бальзамування та створення мумії.

Керівництво з муміфікації знайшли на 3500-літньому шматку папірусу під назвою папірус Лувра-Карлсберга, названому так через те, що одна його половина, яка переважно містить медичну інформацію, знаходиться в музеї Лувру в Парижі, а інша зберігається в колекції папірусів Карлсберга в Копенгагенському університеті Данії.

Досі вчені мали, крім неповних описів, залишених Геродотом і Діодором, всього двома єгипетські джерела — фрагментарні папіруси римського часу, а також зображення окремих епізодів бальзамування.

Як відомо, у Стародавньому Єгипті бальзамування вважалося священним мистецтвом. Цим займалися тільки посвячені. Вчення було таємним і передавалося від одного бальзамувальника до іншого усно.

Фото: Ida Christensen

"Імовірно, цей текст був допоміжним засобом для запам'ятовування. Тому його передбачувані читачі мали були фахівцями у своїй справі. Текст мав нагадувати їм певні деталі, такі як рецепти мазей та використання різних типів пов'язок", — говорить єгиптолог Софі Шедт з Копенгагенського університету .

Серед деталей, які вона виділила з тексту — список інструкцій з бальзамування особи померлого, яке виконувалося за допомогою шматка червоного лляного полотна, вимоченого спеціальним розчином на рослинній основі.

До складу розчину входили ароматичні та зв'язуючі речовини, а просочена тканина призначалася для захисту особи від комах і бактерій, а також для приємного запаху. Цей процес не був задокументований раніше, однак він відповідає деяким знайденим муміфікованим останкам.

У цьому рукописі також викладено повний 70-денний графік бальзамування, розділений на 2 періоди, кожен з яких мав чотириденні інтервали. Так "відновлювали тілесну цілісність померлого".

Фото: The Papyrus Carlsberg Collection, University of Copenhagen

Перші 35 діб видаляли органи і проводили сушку тіла. Його обробляли сухим карбонатом натрію зовні і зсередини. Решту 35 діб обв'язували померлого бинтами і покривали ароматичними речовинами, щоб відлякати комах і падальщиків. У цей самий період проводили бальзамування особи, описане в папірусі.

"Вперше половину рукопису колекції Карлсберга проаналізували і переклали, отримавши додаткову інформацію про фітотерапію і набряках шкіри", — підкреслюють вчені.

Папірус довжиною близько 6 м тепер є ще важливішим джерелом про хвороби і здоров'я в Стародавньому Єгипті, зокрема про те, які недуги вважалися справою рук богів і як з ними можна було боротися.

Нова рукопис своїм віком передує попереднім і є найстарішою збереженою інструкцією з муміфікації. Вона також включає деталі, відсутні у двох інших документах.