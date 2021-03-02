Ученые обнаружили древний "рецепт" мумификации (фото)

В тексте древнеегипетского медицинского папируса имеется детальная инструкция к тому, как сохранить лицо умершего.

Не смотря на то, что о подробностях мумификации можно узнать из древних примеров, в ученых все же остаются вопросы о том, как именно египтяне готовили своих умерших к загробной жизни, пишет Science Alert.

В ходе недавнего исследования эксперты обнаружили оригинальное руководство, спрятанное в древнем тексте. В нем объясняются важнейшие этапы бальзамирования и создания мумии.

Руководство по мумификации было найдено на 3500-летнем куске папируса под названием папирус Лувра-Карлсберга, названном так потому, что одна его половина, в основном содержащая медицинскую информацию, находится в музее Лувра в Париже, а другая хранится в коллекции папирусов Карлсберга в Копенгагенском университете Дании.

До сих пор ученые располагали, помимо неполных описаний, оставленных Геродотом и Диодором, всего двумя египетскими источниками — фрагментарными папирусами римского времени, а также изображениями отдельных эпизодов бальзамирования.

Как известно, в Древнем Египте бальзамирование считалось священным искусством. Этим занимались только посвященные. Учение было тайным и передавалось от одного бальзамировщика к другому устно.

Фото: Ida Christensen

"Вероятно, этот текст являлся вспомогательным средством для запоминания. Поэтому его предполагаемые читатели должны были быть специалистами в своем деле. Текст должен был напоминать им определенные детали, такие как рецепты мазей и использование различных типов повязок", — говорит египтолог Софи Шедт из Копенгагенского университета.

Среди деталей, которые она выделила из текста — список инструкций по бальзамированию лица умершего, которое выполнялось с помощью куска красного льняного полотна, вымоченного специальным раствором на растительной основе.

В состав раствора входили ароматические и связующие вещества, а пропитанная ткань предназначалась для защиты лица от насекомых и бактерий, а также для приятного запаха. Этот процесс не был задокументирован ранее, однако он соответствует некоторым найденым мумифицированным останкам.

В этой рукописи также изложен полный 70-дневный график бальзамирования, разделенный на 2 периода, каждый из которых имел четырехдневные интервалы. Так "восстанавливали телесную целостность умершего".

Фото: The Papyrus Carlsberg Collection, University of Copenhagen

Первые 35 суток удаляли органы и проводили сушку тела. Его обрабатывали сухим карбонатом натрия снаружи и изнутри. Остальные 35 суток обвязывали умершего бинтами и покрывали ароматическими веществами, чтобы отпугнуть насекомых и падальщиков. В этот же период проводили бальзамирование лица, описанное в папирусе.

"Впервые половину рукописи коллекции Карлсберга проанализировали и перевели, получив дополнительную информацию о фитотерапии и отеках кожи", — подчеркивают ученые.

Папирус длиной около 6 м теперь является еще более важным источником о болезнях и здоровье в Древнем Египте, в том числе о том, какие недуги считались делом рук богов и как с ними можно было бороться.

Новая рукопись своим возрастом предшествует предыдущим и является старейшей сохранившейся инструкцией по мумификации. Она также включает детали, отсутствующие в двух других документах.