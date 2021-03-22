Життя з пробірки. У лабораторії створені перші повні моделі ембріона людини

Дослідники сподіваються докладніше вивчити розвиток людини на найбільш ранній стадії.

Учені створили порожнисті сфери клітин, що нагадують людські ембріони на ранніх стадіях розвитку. Штучні ембріони, звані "бластоїдеями", дозволять ученим вивчити розвиток людини на ранній стадії, безпліддя і передчасне переривання вагітності, не експериментуючи зі справжніми ембріонами. Про це повідомляє Live Science.

Дві окремі дослідницькі групи створили ці модельні ембріони, використовуючи різні методи, і кожна опублікувала свої результати в журналі Nature Portfolio.

Згідно із заявою, одна дослідницька група почала з клітин шкіри дорослої людини, які генетично перепрограмували, щоб вони нагадували ембріональні клітини. Потім дослідники виростили ці модифіковані клітини на тривимірному каркасі, який надав їм сферичну форму. Отримана структура близько імітувала людську бластоцисту. Ця структура зазвичай містить кілька сотень клітин і формується приблизно через чотири дні після того, як сперматозоїд запліднює яйцеклітину, а потім прикріплюється до стінки матки.

Друга дослідницька група почала зі стовбурових клітин людини, включаючи як ембріональні стовбурові клітини, так і стовбурові клітини, отримані з тканини шкіри дорослої людини. Команда опрацювала стовбурові клітини особливими хімічними речовинами, відомими як чинники зростання, щоб надати їм форму бластоцисти.

Обидві команди продемонстрували, що їхні саморобні бластоцисти поводяться так само, як і справжні, у тому сенсі, що вони формуються у вигляді порожніх сфер і містять три різних типи клітин, які зрештою утворюють різні частини тіла, як це роблять бластоцисти. Крім цього, сфери могли "імплантуватися" в пластиковий лист, який імітував стінку матки людини.

Незважаючи на цю подібність, жодна з моделей не відтворює повністю людський ембріон. Моделі не можуть розвиватися за межами стадії бластоцисти.

"Я вважаю це великим досягненням у цій галузі. Це дійсно перша повна модель людського ембріона", — говорить професор з університету Мічигану Цзяньпін Фу.

"За допомогою цього методу ми можемо створити сотні таких структур. Це дозволить нам розширити наші уявлення про найбільш ранній розвиток людини", — зазначив старший автор дослідження, біолог з Університету Монаша Хосе Поло.

Однак подібні експерименти порушують серйозні етичні питання.

Наразі Міжнародне товариство з дослідження стовбурових клітин (ISSCR) розробило керівництво, яке встановлює тимчасові обмеження на експерименти з людськими ембріонами в лабораторії, обмежуючи їх 14 днями. Цей поріг призначений для запобігання дозрівання ембріона після того, як його клітини починають диференціюватися в складні структури. Під час вагітності людська бластоциста починає утворювати "примітивну смужку" до 14 дня, що є ознакою переходу до вищезгаданої диференціації. Обидві дослідницькі групи дотримувалися цього правила у своїх експериментах з бластоїдеями.