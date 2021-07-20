Світи з нічних кошмарів. Учені назвали сім найекстремальніших планет

У пошуках схожих на Землю екзопланет учені нерідко відкривають планети, умови на яких не мають нічого спільного з життям.

У міру того, як учені продовжують полювати за екзопланетами, вони відкривають безліч захопливих і страшних світів, пише Cosmos. Ось сім найекстремальніших планет з коли-небудь знайдених.

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Найгарячіша

Наскільки сильно нагрівається планета, залежить спершу від того, як близько вона до своєї батьківської зірки та її температури. У нашій Сонячній системі Меркурій — найближча до Сонця планета, на відстані в середньому 57 910 000 км. Температура на його денній стороні досягає близько 430 градусів за Цельсієм, у той час як саме Сонце має температуру на поверхні в 5500 градусів за Цельсієм.

Фото: sound

Але зірки, масивніші за Сонце, горять сильніше. Зірка HD 195689, також відома як KELT-9, у 2,5 рази масивніша за Сонце, температура на її поверхні становить майже 10 тис. градусів за Цельсієм. Планета зірки KELT-9b розташовується набагато ближче до неї, ніж Меркурій до Сонця.

Планета обертається навколо KELT-9b кожні 1,5 дня (орбіта Меркурія займає 88 днів). У результаті температура на планеті становить 4300 градусів за Цельсієм — гарячіше, ніж у багатьох зірок, що поступаються в розмірах Сонцю.

Кам'яниста планета Меркурій за такої температури буде розплавленою краплею лави. Але KELT-9b є газовим гігантом типу Юпітер. Під дією таких температур молекули в атмосфері планети розпадаються на складові їхніх атомів і згоряють.

Найхолодніша

Титул найхолоднішої з відомих планет переходить OGLE-2005-BLG-390Lb, на якій температура становить 50 градусів вище абсолютного нуля (-223 градуси за Цельсієм). При масі в 5,5 раз більше за земну, планета найімовірніше, буде кам'янистою. Також учені говорять, що найхолодніша з відкритих планет розташована на відстані від своєї зірки, приблизно як Марс або Юпітер від Сонця.

Але навіть таке близьке розташування не здатне зігріти планету, тому що її зірка — холодний червоний карлик з низькою масою.

У таких умовах планета не може підтримувати атмосферу, більша частина газів буде заморожена й осяде у вигляді снігу на поверхні.

Найбільша

Якщо планета може бути такою ж гарячою, як і зірка, тоді в чому різниця? Зірка набагато масивніша, ніж планети, вони можуть запускати термоядерний синтез завдяки величезним гравітаційним силам у своїх ядрах.

Але є зірки, звані коричневими карликами, які досить великі, щоб почати деякі процеси термоядерного синтезу, але недостатньо масивні для їхньої підтримки.

Фото: старая экзопланета

Планета DENIS-P J082303.1-491201 b має масу у 28,5 разів більшу за Юпітер, що робить її наймасивнішою планетою з архіву NASA. Вона настільки масивна, що вчені досі не знають, чи можна її називати планетою або ж класифікувати об'єкт як зірку.

За іронією долі, батьківська зірка гігантської планети — коричневий карлик.

Найменша

Kepler-37b — найменша з виявлених екзопланет, яка трохи більша за Місяць і менша за Меркурій. Скелястий світ ближче до своєї зірки, ніж Меркурій до Сонця. Це означає, що планета занадто гаряча, щоб підтримувати рідку воду і будь-яку форму життя.

Найстаріша

Вік планети PSR B1620-26 b становить 12,7 млрд років, вона є найстарішою планетою з коли-небудь виявлених. Газовий гігант у 2,5 рази більший за Юпітер і всього на мільярд років молодший за Всесвіт, якому 13,8 млрд років.

PSR B1620-26 b має дві батьківські зірки, планета змогла пережити їх обох. Справа в тому, що планета обертається навколо нейтронної зірки і білого карлика — залишків померлих зірок.

Учені вважають, що через таке раннє формування на планеті може не вистачати важких елементів, таких як вуглець і кисень (які утворилися пізніше).

Наймолодша

Планетарній системі V830 Tauri всього 2 мільйони років. Материнська зірка має ту ж масу, що і наше Сонце, але її радіус у два рази більший. За словами вчених, це означає, що зірка ще не повністю стиснулася до своєї остаточної форми. Її планета — газовий гігант з масою в три чверті маси Юпітера, яка теж, ймовірно, усе ще зростає.

Наразі планета набирає масу за рахунок частих зіткнень з іншими планетарними тілами, такими як астероїди, що робить світ вкрай небезпечним місцем для життя.

Найгірша погода

Екзопланети розташовані занадто далеко, щоб астрономи могли з упевненістю дати оцінку погодних умов. Але і в нашій Сонячній системі знайдуться кілька світів з жахливим кліматом.

Юпітер зі своїми гігантськими ураганами на полюсах посідає всього друге місце в цьому рейтингу. На першому місці Венера, яка оповита хмарами сірчаної кислоти.

Атмосфера рухається навколо Венери набагато швидше, ніж обертається планета, а вітри досягають неймовірної швидкості 360 км/год.

Над кожним полюсом Венери бушують циклони. Її атмосфера майже в 100 разів щільніша за земну і на 95% складається з вуглекислого газу. Парниковий ефект створює на поверхні пекельні температури — 462 градуси за Цельсієм, що більше ніж у Меркурія.