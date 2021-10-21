Який насправді вік Усесвіту, і як його визначили вчені

Щоб обчислити вік, потрібна була по-справжньому космічна детективна робота.

Учені давно цікавилися віком Усесвіту й тим, скільки часу пройшло з моменту Великого вибуху. Сьогодні вчені оцінили вік Усесвіту приблизно в 13,8 мільярда років. Але як вони це зробили і чи впевнені вони у своїх розрахунках? Усе зводиться до стародавніх зірок і космосу, який постійно розширюється, повідомляє inverse.com

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Як астрономи обчислюють вік Усесвіту?

Щоб дізнатися вік Усесвіту, вчені покладаються на два основні методи:

Розрахунок швидкості розширення Всесвіту

Визначення віку найстаріших зірок

Постійна Габбла та закон Габбла

Швидкість розширення Всесвіту відома як постійна Габбла, яка оцінюється в майже 75 тисяч км/год на мільйон світлових років. Цю величину розрахував у 1920-х роках американський астроном Едвін Габбл після того, як виявив, що кілька галактик віддаляються від Землі. Габбл також зауважив, що чим далі розташована галактика, тим швидше вона видаляється.

На основі своїх спостережень учений придумав закон Габбла, який показує співвідношення між відстанню до об'єкта та швидкістю, з якою він віддаляється. Використовуючи закон Габбла, вчені змогли розрахувати швидкість розширення Всесвіту.

Потім учені використовували постійну Габбла для оцінки віку Всесвіту, працюючи у зворотному напрямку, аж до Великого вибуху. Ця екстраполяція залежить від поточної щільності та складу Всесвіту, які показують історію його розширення.

Фото: wikipedia

Різні оцінки віку Всесвіту

У 2012 році космічний апарат NASA під назвою WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) використовував ці дані для оцінки віку Всесвіту в 13,772 мільярда років, плюс-мінус 59 мільйонів років.

Через рік космічний апарат Європейського космічного агентства під назвою Planck оцінив вік Усесвіту в 13,82 мільярда років.

Ще один спосіб визначити вік Усесвіту — це вивчити найстаріші зірки

Усесвіт не може бути молодшим за свої найстаріші зірки, тому, щоб дізнатися вік Усесвіту, вчені вимірюють вік найперших зірок. Життєвий цикл зірки залежить від її маси. Зірки з великою масою спалюють паливо з більшою швидкістю та швидше помирають, а зірки з малою масою можуть прожити до 20 мільярдів років.

У кульових скупченнях перебувають близько мільйона зірок, які сформувалися приблизно в один і той же час. Визначивши маси цих зірок, учені можуть дізнатися, коли утворилося кульове скупчення. Найстаріші кульові скупчення містять зірки, які в 0,7 раза менш масивні, ніж Сонце, що дозволяє припустити, що їм від 11 до 18 мільярдів років.

[ + – ] Кульове скупчення Мессьє 80 у сузір'ї Скорпіона розташоване на відстані 28 000 світлових роках від Сонця. Фото: wikipedia

Що було до Великого вибуху?

Учені можуть простежити походження Всесвіту до його народження — Великого вибуху. Але що сталося до цього моменту? Всесвіт міг бути всередині форми, яка менша за субатомну частку. Вчені не можуть сказати, що послужило причиною виникнення цієї матерії. Але є кілька теорій:

Теорія, яка передбачає, що наш Усесвіт народився з іншого Всесвіту

Відповідно до іншої теорії, кілька всесвітів народилися одна з одною, і це схоже на утворення мильних бульбашок

Ще одна теорія припускає, що Всесвіт проходить через нескінченний цикл смерті та відродження

Скільки років Усесвіту в секундах?

Якщо Всесвіт дійсно циклічний, то час тут недоречний. Але якщо все ж виміряти його вік у секундах, то вийде приблизно 436 117 076 900 000 000 секунд.