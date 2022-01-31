Прорив "Ноосфери". Чому український криголам коштує витрачених на нього грошей
Є маркери, які виготовляють із держав Держави. До таких належить і відкриття космосу, й авіабудування, і кораблебудування, і володіння фундаментальною наукою. І, безперечно, присутність в Антарктиді.
Є маркери, які виготовляють із держав Держави. До таких належить і відкриття космосу, й авіабудування, і кораблебудування, і володіння фундаментальною наукою. І, безперечно, присутність в Антарктиді.
Україна поки що в списку країн зі своєю ракетою-носієм і літакобудуванням. Є і фундаментальна наука, якою варто пишатися.
Але якщо в контексті космосу й авіа — це вже значною мірою фантомні відчуття вже втрачених позицій, то науково-дослідна станція "Академік Вернадський" відома усьому світу (і не лише найпівденнішим баром).
До речі, я завжди виступав у минулі роки за випуск номіналів гривні із зображеннями українських вчених, зокрема Володимира Вернадського, вченого енциклопедиста, засновника таких наук як геохімія, біогеохімія, автора теорії "ноосфери Землі".
І таку купюру нещодавно випустили — тепер це найвищий номінал.
Свого часу Україна скористалася ініціативою посла України у Великій Британії, великого вченого Сергія Комісаренка і перехопила британську станцію "Фарадей", що закривається, засновану аж у 1947-го році.Важливо
Тоді теж звучали фрази: "навіщо нам цей мотлох".
Йшов 1994-й рік, а в 1996-му над станцією було піднято наш прапор.
Це дуже показовий приклад для тих скептиків, які заперечують будь-які інвестиції в науку, доки в країні не вирішені всі соціально-економічні проблеми.
Усі проблеми не вирішаться ніколи, але треба робити те, про що згадуватимуть майбутні покоління українців.
У 90-х теж були непрості часи, гіперінфляція, зміна економічного укладу, заводи, що зупинилися.
Але Україна прийшла на найзагадковіший континент планети Земля і тепер усі ми відчуваємо гордість за своїх полярників.
Саме тому я вважаю ініціативу президента Зеленського щодо придбання англійського науково-дослідного криголама, названого в нас "Ноосферою", знаковою подією для нашої науки.
Це саме те, що робить країну Країною, як це пафосно не звучить.
Як говорив герой старого фільму: "все минуще, а музика — вічна".
У цьому випадку вічний цивілізаційний внесок України в діяннях Людства.
Ну і для тих скептиків, які не можуть заспокоїтись щодо 5 млн дол., витрачених на криголам, скажу лише, що для того, щоб капіталізувати імідж держави, його потрібно спочатку створити.
І станеться це тоді, коли Україна стане відома у світі не дурними героями Нетфлікса, а своєю "Ноосферою".