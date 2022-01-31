Прорыв "Ноосферы". Почему украинский ледокол стоит потраченных на него денег
Есть маркеры, которые делают из государств Государства. К таковым можно отнести и открытие космоса, и авиастроение, и кораблестроение, и обладание фундаментальной наукой. И, несомненно — присутствие в Антарктиде.
Есть маркеры, которые делают из государств Государства. К таковым можно отнести и открытие космоса, и авиастроение, и кораблестроение, и обладание фундаментальной наукой. И, несомненно — присутствие в Антарктиде.
Украина пока еще в списке стран со своей ракетой-носителем, и самолетостроением. Есть и фундаментальная наука, которой стоит гордиться.
Но если в контексте космоса и авиа — это уже в значительной мере фантомные ощущения уже потерянных позиций, то научно-исследовательская станция "Академик Вернадский" известна всему миру (и не только самым южным баром).
Кстати, я всегда выступал в прежние годы за выпуск номиналов гривны с изображениями украинских ученых, в том числе — Владимира Вернадского, ученого энциклопедиста, основателя таких наук как геохимия, биогеохимия, автора теории "ноосферы Земли".
И такая купюра недавно была выпущена — теперь это самый высокий номинал.
В свое время, Украина воспользовалась инициативой посла Украины в Великобритании, великого ученого Сергея Комиссаренко и перехватила закрывающуюся британскую станцию "Фарадей". основанную аж в 1947-м году.Важно
Тогда тоже звучали фразы: "зачем нам эта рухлядь".
Шел 1994-й год, а в 1996-м над станцией был поднят наш флаг.
Это очень показательный пример для тех скептиков, которые отрицают любые инвестиции в науку до тех пор, пока в стране не решены все социально-экономические проблемы.
Все проблемы не решатся никогда, но нужно делать то, о чем будут вспоминать будущие поколения украинцев.
В 90-х тоже были непростые времена, гиперинфляция, смена экономического уклада, остановившиеся заводы.
Но Украина пришла на самый загадочный континент планеты Земля и теперь все мы испытываем гордость за своих полярников.
Именно поэтому, я считаю инициативу президента Зеленского по приобретению английского научно-исследовательского ледокола, названного у нас "Ноосферой", знаковым событием для нашей науки.Важно
Это именно то, что делает страну Страной, как это не пафосно звучит.
Как говорил герой старого фильма: "все преходяще, а музыка — вечна".
В данном случае, вечен цивилизационный взнос Украины в деяниях Человечества.
Ну и для тех скептиков, которые не могут успокоится относительно 5 млн. дол., потраченных на ледокол, скажу лишь, что для того, чтобы капитализировать имидж государства, его нужно сперва создать.
И произойдет это тогда, когда Украина станет известна в мире не по глуповатым героям Нетфликса, а своей "Ноосферой".