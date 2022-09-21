Домосідам не підійде. Вчені розповіли, чи можна замінити спорт таблеткою

Дослідження експертів спрямовані на людей, які не можуть займатися спортом, наприклад, люди похилого віку або ті, у кого занадто слабке здоров'я.

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Можливість замінити звичайну фізичну активність простою пігулкою звучить як концепція з лінивого антиутопічного майбутнього, але насправді ця ідея вже досліджується низкою різних учених із деякими перспективними результатами, пише IFLS.

Одним із великих поштовхів, який привів експертів до досліджень, стали люди, які не можуть займатися спортом, наприклад, люди похилого віку або люди з важкою формою ожиріння, паралізовані або ті, хто відновлюється після операції. Однак такі "вправи в таблетках" не призначені для домосідів.

Регулярні фізичні вправи — одні з найкращих "ліків" для тіла, особливо коли йдеться про уповільнення старіння. Спорт також часто позитивно впливає на кров'яний тиск, частоту серцевих скорочень, фізичну форму, жирові відкладення, масу тіла, психічний добробут і гостроту когнітивних функцій.

Хоча здається малоймовірним, що вчені коли-небудь зможуть знайти заміну справжній активності, вони прагнули вивчити, чи лікування може викликати деякі з таких необхідних молекулярних процесів, викликаних фізичними вправами без будь-яких тренувань.

[ + – ] Регулярні фізичні вправи — одні з кращих "ліків" для тіла, особливо коли йдеться про уповільнення старіння

Так, наприклад, одне цікаве дослідження, проведене у 2017 році, показало, що покращити фізичну форму мишей можна за допомогою препаратів, відомих як GW501516 і GW1516. Вони незаконно продаються на чорному ринку для підвищення працездатності.

Після прийому цього препарату протягом восьми тижнів миші могли бігати на біговій доріжці на 70% довше, ніж контрольна група — більш ніж на 100 хвилин. Цей препарат працював, активуючи генний шлях, який дозволяє цукру бути джерелом енергії під час вправ і натомість змушував м'язи спалювати жир.

В іншому дослідженні, проведеному Токійським медично-стоматологічним університетом, було розроблено новий препарат, який імітує зміни в м'язах і кістках, що відбуваються в результаті фізичних вправ, відомий як локамідазол — похідні від аміноіндазолу ліки, що давали мишам. У результаті фахівці побачили, що вони стимулювали ріст м'язових клітин і молодих клітин кісткової тканини — остеобластів, пригнічуючи при цьому зростання клітин, що руйнують кістку, — остеокластів.

Ще одне дослідження, опубліковане раніше цього року, визначило молекулу в крові, що виробляється під час вправ. Давши мишам цю молекулу, фахівці виявили, що гризуни зменшили споживання їжі та покращили свій метаболічний профіль.

[ + – ] До цих пір більша частина роботи була проведена в межах досліджень на тваринах, і поки що дуже мало вчених тестують цей вид препаратів на людях

До цих пір більша частина роботи була проведена в межах досліджень на тваринах, і поки що дуже мало вчених тестують цей вид препаратів на людях.

Також важливо розуміти, що кожен напрямок досліджень стосується лише одного аспекту того, яку користь фізичні вправи приносять організму. Один може допомогти у фітнесі, а інший — зміцнити кістки, але чи може одна пігулка забезпечити всі комплексні переваги вправ? Малоймовірно, але можливо.

Як зазначають учені, їм необхідно провести ще цілу низку досліджень, щоб дійсно допомогти людям, які застрягли на лікарняному ліжку або страждають на інше захворювання, яке не дає їм займатися спортом.

Нагадаємо, що раніше вчені провели інше не менш цікаве дослідження. Так, вони дійшли висновку, що біль не є ознакою ефективного тренування. Насправді біль не завжди означає, що ваше заняття фізичними вправами пройшли продуктивно, це лише означає, що ви займаєтеся активністю, до якої ваші м'язи не звикли.