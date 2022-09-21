Домоседам не подойдет. Ученые рассказали, можно ли спорт заменить таблеткой

Исследования экспертов направлены на людей, которые не могут заниматься спортом, например, пожилые люди или те, у кого слишком слабое здоровье.

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Возможность заменить обычную физическую активность простой таблеткой звучит как концепция из ленивого антиутопического будущего, но на самом деле эта идея уже исследуется рядом разных ученых с некоторыми многообещающими результатами, пишет IFLS.

Одним из больших толчков, который привел экспертов к исследованиям стали люди, которые не могут заниматься спортом, например, пожилые люди или люди с тяжелой формой ожирением, парализованные или те, кто восстанавливаются после операции. Однако такие "упражнения в таблетках" не предназначены для домоседов.

Регулярные физические упражнения — одно из лучших "лекарств" для тела, особенно когда речь идет о замедлении старения. Спорт также часто оказывает положительное влияние на кровяное давление, частоту сердечных сокращений, физическую форму, жировые отложения, массу тела, психическое благополучие и остроту когнитивных функций.

Хотя кажется маловероятным, что ученые когда-либо смогут найти замену настоящей активности, они стремились изучить, может ли лечение вызвать некоторые из столь необходимых молекулярных процессов, вызванных физическими упражнениями без каких-либо тренировок.

[ + – ] Регулярные физические упражнения — одно из лучших "лекарств" для тела, особенно когда речь идет о замедлении старения

Так, например, одно интересное исследование, проведенное в 2017 году, показало, что улучшить физическую форму мышей можно с помощью препаратов, известных как GW501516 и GW1516. Они незаконно продаются на черном рынке для повышения работоспособности.

После приема этого препарата в течение восьми недель мыши могли бегать на беговой дорожке на 70% дольше, чем контрольная группа — более чем на 100 минут. Этот препарат работал, активируя генный путь, который не позволяет сахару быть источником энергии во время упражнений и вместо этого заставлял мышцы сжигать жир.

В другом исследовании, проведенном Токийским медицинско-стоматологическим университетом, был разработан новый препарат, который имитирует изменения в мышцах и костях, происходящие в результате физических упражнений. Известное как локамидазол — производное аминоиндазола лекарство, давали мышам. В итоге специалисты увидели, что оно стимулировало рост мышечных клеток и молодых клеток костной ткани — остеобластов, подавляя при этом рост клеток, разрушающих кость — остеокластов.

Еще одно исследование, опубликованное ранее в этом году, определило молекулу в крови, которая вырабатывается во время упражнений. Дав мышам эту молекулу, специалисты обнаружили, что грызуны уменьшили потребление пищи и улучшили свой метаболический профиль.

[ + – ] До сих пор большая часть работы была проделана в рамках исследований на животных, и пока очень мало ученых тестируют этот вид препаратов на людях

До сих пор большая часть работы была проделана в рамках исследований на животных, и пока очень мало ученых тестируют этот вид препаратов на людях.

Также важно понимать, что каждое направление исследований касается только одного аспекта того, какую пользу физические упражнения приносят организму. Один может помочь в фитнесе, а другой — укрепить кости, но может ли одна пилюля обеспечить все комплексные преимущества упражнений? Маловероятно, но возможно.

Как отмечают ученные, им необходимо провести еще целый ряд исследований, чтобы действительно помочь людям, застрявшим на больничной койке или страдающим другим заболеванием, которое не дает им заниматься спортом.

Напомним, что ранее ученые провели другое не менее интересное исследование. Так, они пришли к выводу, что боль не является признаком эффективной тренировки. На самом деле, боль не всегда означает, что ваше занятие физическими упражнениями прошли продуктивно, это лишь значит, что вы занимаетесь активностью, к которой ваши мышцы не привыкли.