Із козла на сексуального чоловіка. Вчені простежили, як змінювався образ диявола в суспільстві

Експерти в історії окультизму зібрали вісім найяскравіших образів занепалого ангела, які міцно вкоренилися в уяві людей.

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Диявола люди завжди зображували по-різному. Іноді він поставав як звичайний монстр, а іноді нібито з'являвся як змія — у випадку з Адамом і Євою. Його постать сьогодні — результат століть мистецтва, літератури й театру.

Який насправді вигляд має диявол, намагалася розібратися Марина Монтесана та Ян Макільсен, експерти в історії сатани й окультизму. Вони виділили 8 способів того, як люди зображували Сатану протягом свого існування, пише Live Science.

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Змій спокусник

Це давньоєврейський варіант зображення диявола. У давній Книзі Буття саме змій спокусив Адама та Єву забороненим плодом в Едемі. Його часто асоціюють із дияволом. Але все не так просто. Насправді в оригінальному тексті немає такої назви. Були слова "ворог", "перешкода" тощо. Але змія як сатану згадали лише в Новому заповіті.

Грішний ангел

Така форма була поширена в ранньому середньовіччі. Тоді в книзі пророка Ісаї 14:12 було написано: "Як ти впав з неба, Люцифере, сину зірки!". За своєю суттю цей вислів вказує на те, що Бог вигнав його з небес. У тексті також з'являється назва Люцифера, ранкова зірка. Представники церкви того періоду вийшли за межі біблійного тексту. Тому Люцифер став відомий як бунтівний ангел. Зі свого боку, гординя стала головним гріхом.

Фото: wikipedia

Монстр

Це відомий образ диявола в пізньому середньовіччі. За словами Монтесано, досить часто ці монстри були схожі на драконів. Крім того, існували церковні історії про це. Наприклад, ранній папа Сильвестр нібито вбив диявольського дракона. Під час битви він вразив групу язичницьких священиків і підтвердив християнську віру римського імператора Костянтина. Іноді з дияволом пов'язували реальних тварин теж.

Крилатий диявол

Багато хто з нас читав "Божественну комедію" Данте Аліг'єрі. Визначною її частиною є поема "Пекло". Її написали в ХІV ст. У ній розповідають про вигадану подорож через 7 кіл пекла з 9, перш ніж головний герой зустрінеться із самим Сатаною. Данте приписав останньому потужні крила без пір'я, немов у кажана. Можливо, це пов'язано із фігурою Ліліт із вавилонської міфології. Це крилаті самки, які літають уночі, викрадали чоловіків і нападали на вагітних жінок та немовлят. У творі можна відстежити елементи греко-римської міфології.

Чорт із рогами

З певного часу диявола почали пов'язувати з козлами. Чіткий зв'язок між цим можна побачити в базиліці Сант-Аполлінар-Нуово. Усередині цього храму VI ст. є мозаїка із синім ангелом ліворуч від Бога. Він стоїть за трьома цапами. Водночас ангел праворуч стоїть за трьома вівцями. Це пов'язано з притчею в Євангелії від Матвія 25:31-46: "Коли прийде Син Людський у славі Своїй, і всі Ангели з Ним, Він сяде на престолі слави Своєї. Всі народи зберуться перед Ним, і Він відокремить людей один від одного, як пастух відокремлює овець від козлів”. Переважно в історії коза асоціюється з тими, хто не потрапив на небо.

Диявол як Адоніс

Сьогодні часто сатану зображують як сексуального чоловіка. Серіал Netflix "Люцифер" — один із найяскравіших доказів цього. Однак це відбувається не вперше в історії людства. Ще в ХVII ст. з'явилася поема "Втрачений рай" Джона Мільтона. У ньому диявола виганяють із небес. Водночас Сатана тут зображений як "героїчний полководець". Через кілька століть Сатану вже зображували як богоподібну постать із людськими рисами.

Сатана в червоному

У ХІХ та ХХ ст. поширювалися реклама та мультфільм. Тому він іноді з'являвся на сатирі. Наприклад, у мультфільмі 1900 він виступав борцем за жіноче право. Також тут він тримав вила та мав гостру бороду. Був вплив і театральних постановок теж. У 1859 році з'явилася п'єса "Доктор Фаустус", де Мефістофель був одягнений у червоні колготки.

Диявол сьогодні

Останніми століттями відбувається переосмислення диявола. У романі Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" він постав уперше як розумний незнайомець у супроводі балакучого кота. Іноді він грав роль юриста — як у фільмі "Адвокат диявола" у 1997 році. Але всі ці сучасні образи сягають корінням у Середньовіччя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли нові підказки про Вавилонську вежу. Вдалося з'ясувати, чи вона була реальною.