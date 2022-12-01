Ідеальне маскування. Учені виявили простий трюк, який робить їжу смачнішою

Дослідження показує: лише зовнішній вигляд посуду може змінити наше ставлення до вмісту в тарілці.

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У всіх нас є смакові вподобання — якісь продукти ми їмо із задоволенням, інші — вважаємо за краще уникати будь-якими способами. Але, схоже, вчені виявили спритний трюк, який дозволить значно покращити смакові враження, не використавши жодного додаткового інгредієнта, пише Science Alert.

У новому дослідженні групи вчених із Портсмунтського університету, Велика Британія, взяли участь майже півсотні добровольців. Спочатку реципієнтів розділили на дві групи, використавши для цього спеціальний опитувальник, що визначає вибагливість у їжі.

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Зазначимо, що не існує ефективного способу визначити вибагливого їдака, проте вчені припустили, що до цієї групи можуть належати люди з обмеженою дієтою, із сильною неприязнью до якогось продукту, які вимагають особливого приготування їжі, які мають проблеми з вживанням нових продуктів, а також ті, хто демонструє комбінацію всіх цих ознак

Після цього реципієнтам подавали їжу в тарілках трьох різних кольорів — синіх, червоних і білих. Дослідники помітили цікаву закономірність: для групи невибагливих їдців нічого не змінилося, проте група прискіпливих учасників експерименту повідомляла про зміни смакових відчуттів.

За словами співавтора дослідження психолога Лоренцо Стаффорда, цей трюк може бути корисним для тих, хто намагається додати ненависні продукти в раціон. У процесі дослідження всім учасникам роздали порції картопляних чипсів зі смаком солі й оцту та попросили оцінити їх за бажаністю, солоністю та інтенсивністю смаку. Учені з'ясували, що колір посуду не має жодного впливу на інтенсивність смаку, проте змінюється у двох інших категоріях для вибагливих їдців. Наприклад, закуска в червоних і синіх мисках здавалася солонішою, ніж у білих, а чипси з червоної миски сприймалися, як менш бажані з усіх.

Зазначимо, що більш ранні дослідження показали, що прискіпливі їдці здатні настільки обмежувати свій раціон, що він буквально міститиме не більше двох десятків продуктів. Стаффорд вважає, що їх відкриття може допомогти прискіпливим їдакам значно розширити свій раціон, а значить і поправити здоров'я.

Крім того, цей метод можуть використовувати батьки, які безуспішно намагаються привчити своє дитя до овочів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб зробити піцу та тістечка корисними — знадобиться лише один інгредієнт.