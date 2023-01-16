Вчені розповіли, чи може еволюція повернути назад і до чого це призведе

Еволюція ніколи не повторює тих самих кроків, але піти назад вона може, вважають вчені.

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Вчені стверджують, що зворотна еволюція, під час якої живі істоти втрачають складніші риси, може відбуватися. Але при цьому еволюція не повторюється так само, як і під час попереднього розвитку, пише Live Science.

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Еволюція змогла створити величезну кількість дуже складних особливостей багатьох живих організмів. Але чи може еволюція піти назад, тобто перетворити складні організми знову на простіші? Вчені кажуть, що така зворотна еволюція можлива, але при цьому живі істоти втрачають складніші риси, що здається їх перетворенням на простіші організми. Але еволюція ніколи не повторює своїх попередніх кроків, а отже, у прямому розумінні не йде назад.

За словами Вільяма Джеффрі з Університету штату Меріленд, США, ймовірність того, що еволюційний процес піде таким же чином лише у зворотному напрямку, вкрай мала. За словами Бет Окамура з Музею природної історії в Лондоні, Великобританія, насправді зворотна еволюція полягає в тому, що деякі живі організми втрачають більш складні риси.

Яскравим прикладом тут можуть бути паразити з дуже простою анатомією, які називаються міксозої. Спочатку їх вважали одноклітинними найпростішими організмами, але виявилося, що вони є результатом сильної зворотної еволюції. Вони походять від класу істот під назвою жалкі або кнідарії, до яких належать медузи. Але в результаті зворотної еволюції втратили багато складних рис, які їм не потрібні під час їх паразитичного способу життя.

[ + – ] Яскравим прикладом тут можуть бути паразити з дуже простою анатомією, які називаються міксозої. Спочатку їх вважали одноклітинними найпростішими організмами, але виявилося, що вони є результатом сильної зворотної еволюції. Вони походять від класу істот під назвою цвітіння або книдарії, до яких належать медузи. Але в результаті зворотної еволюції втратили багато складних рис, які їм не потрібні під час їх паразитичного способу життя Фото: Live Science

"Може здатися, що вони повернулися на попередню стадію розвитку, але еволюційний процес не повторює ті ж кроки у зворотній еволюції, які були зроблені під час нормального розвитку", — каже Джеффрі.

Прикладом такої зворотної еволюції вчені називають втрату очей у істот, що у воді в печерах, наприклад, в різних видів печерних риб. Така складна особливість, як очі, не потрібна цим рибам, адже вони мешкають у темряві.

[ + – ] Прикладом такої зворотної еволюції вчені називають втрату очей у істот, що у воді в печерах, наприклад, в різних видів печерних риб. Така складна особливість як очі не потрібна цим рибам, адже вони мешкають у темряві Фото: Live Science

"Це не означає, що ці риби перетворилися на своїх предків, у яких не було очей. Рудиментарне око все ж таки залишилося, хоч і затягнуте оболонкою, просто воно не розвивається далі. З іншого боку, зворотна еволюція призвела до того, що в порожніх очницях риб з'явився орган, який реагує на вібрації, а це більше необхідно у темряві», — каже Джеффрі.

За словами Брайана Голдінга з Університету Макмастера, Канада, одна з причин того, що процес розвитку не повторюється під час зворотної еволюції полягає в тому, що це призводить також до складних змін живих істот. Тобто, просто відбувається адаптація до умов навколишнього середовища, а не повна зміна організму.

За словами вчених, зворотну еволюцію можна вважати звичайною еволюцією, адже її метою стає звичайне виживання тієї чи іншої істоти за рахунок певного спрощення організму чи окремих органів.

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