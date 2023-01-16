Ученые рассказали, может ли эволюция повернуть обратно и к чему это приведет

Эволюция никогда не повторяет тех же шагов, но пойти вспять она может, считают ученые.

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Ученые утверждают, что обратная эволюция, во время которой живые существа теряют более сложные черты, может происходить. Но при этом эволюция не повторяется так же, как во время предыдущего развития, пишет Live Science.

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Эволюция смогла создать огромное количество очень сложных особенностей у многих живых организмов. Но может ли эволюция пойти обратно, то есть превратить сложные организмы снова в более простые? Ученые говорят, что такая обратная эволюция возможна, но при этом живые существа теряют более сложные черты, что кажется их превращением в более простые организмы. Но эволюция никогда не повторяет своих предыдущих шагов, а значит в прямом смысле не идет обратно.

По словам Уильяма Джеффри из Университета штата Мэриленд, США, вероятность того, что эволюционный процесс пойдет таким же образом только в обратном направлении крайне мала. По словам Бет Окамура из Музея естественной истории в Лондоне, Великобритания, на самом деле обратная эволюция состоит в том, что некоторые живые организмы теряют свои более сложные черты.

Ярким примером здесь могут выступать паразиты с очень простой анатомией, которые называются миксозои. Изначально их считали одноклеточными простейшими организмами, но оказалось, что они является результатом сильной обратной эволюции. Они произошли от класса существ под названием стрекающие или книдарии, к которым принадлежат медузы. Но в результате обратной эволюции потеряли многие сложные особенности, которые им не нужны во время их паразитического образа жизни.

[ + – ] Ярким примером здесь могут выступать паразиты с очень простой анатомией, которые называются миксозои. Изначально их считали одноклеточными простейшими организмами, но оказалось, что они является результатом сильной обратной эволюции. Они произошли от класса существ под названием стрекающие или книдарии, к которым принадлежат медузы. Но в результате обратной эволюции потеряли многие сложные особенности, которые им не нужны во время их паразитического образа жизни Фото: Live Science

"Может показаться, что они вернулись на предыдущую стадию развития, но эволюционный процесс не повторяет те же шаги в обратной эволюции, которые были сделаны во время обычного развития", — говорит Джеффри.

Примером такой обратной эволюции ученые называют потерю глаз у существ, которые обитают в воде в пещерах, например, у разных видов пещерных рыб. Такая сложная особенность как глаза не нужна этим рыбам, ведь они обитают в темноте.

[ + – ] Примером такой обратной эволюции ученые называют потерю глаз у существ, которые обитают в воде в пещерах, например, у разных видов пещерных рыб. Такая сложная особенность как глаза не нужна этим рыбам, ведь они обитают в темноте Фото: Live Science

"Это не значит, что эти рыбы превратились в своих предков, у которых не было глаз. Рудиментарный глаз все же остался, хотя и затянут оболочкой, просто он не развивается дальше. С другой стороны, обратная эволюция привела к тому, что в пустых глазницах рыб появился орган, который реагирует на вибрации, а это более необходимо в темноте", — говорит Джеффри.

По словам Брайана Голдинга из Университета Макмастера, Канада, одна из причин того, что процесс развития не повторяется во время обратной эволюции состоит в том, что это приводит также к сложным изменениям живых существ. То есть просто происходит адаптация к условиям окружающей среды, а не полное изменение организма.

По словам ученых, обратную эволюцию можно считать обычной эволюцией, ведь ее целью становится обычное выживание того или иного существа за счет некоторого упрощения организма или отдельных органов.

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