Уже не показник. Індекс маси тіла не враховує безліч важливих факторів

Проводячи дослідження зв'язку ожиріння і надмірної ваги та смертності серед дорослих, вчені дійшли висновку, що індекс маси тіла, який широко використовується як основний показник здоров'я, має надто багато недоліків, тому потрібно з обережністю ставитися до його застосування.

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У нещодавньому дослідженні вчені з Каліфорнійського університету в Боулдері виявили, що надлишкова вага та ожиріння є причиною більш високого ризику смерті, ніж вважалося раніше. Дослідження ставить під сумнів загальноприйняту точку зору і підкреслює обмеження у використанні індексу маси тіла (ІМТ) як показника здоров'я. Крім того, за оцінками дослідників, кожна шоста смерть серед дорослого населення США пов'язана з надмірною вагою або ожирінням, пише SciTechDaily.

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Індекс маси тіла — це показник, що оцінює масу тіла людини щодо її зросту, і зазвичай використовується як медична метрика для класифікації людей із недостатньою вагою, нормальною вагою, надмірною вагою або ожирінням. Він розраховується шляхом ділення ваги людини в кілограмах на її зріст у метрах у квадраті. Однак ІМТ має свої недоліки та не враховує безліч чинників під час підрахунків, тому його слід інтерпретувати з обережністю.

Дослідження, в якому взяли участь майже 18 000 осіб, показало, що надмірна вага або ожиріння можуть збільшити ризик смерті від 22% до 91%, що значно більше, ніж вважалося раніше. Тим часом, ризик смертності за невеликої нестачі ваги, найімовірніше, був переоцінений.

Незважаючи на теорію "парадокса ожиріння", яка стверджує, що люди з вищим ІМТ мають нижчий рівень смертності, дослідження показало, що ризик надмірної ваги та ожиріння не варто недооцінювати. ІМТ часто використовують як показник здоров'я, але він не враховує відмінності у складі тіла або тривалість надмірної ваги або ожиріння.

Дослідження підкреслює "підводні камені" використання ІМТ як показника здоров'я і надає докази того, що він може потенційно спотворювати висновки. За оцінками авторів дослідження, приблизно кожна шоста смерть у США пов'язана з надмірною вагою або ожирінням. Дослідження припускає, що наслідки смертності від життя в країні, де дешева нездорова їжа стає дедалі доступнішою, а малорухливий спосіб життя — нормою, були недооцінені.

Результати дослідження підтверджують, що попередні дослідження "значно постраждали" від упередженості, пов'язаної з ІМТ. Дослідження показало, що люди з низьким ІМТ (18,5-22,5) мали найнижчий ризик смертності, і, всупереч попереднім дослідженням, не було виявлено значного збільшення ризику смертності для категорії "недостатня вага".

Провідний автор дослідження, Раян Мастерс, сподівається, що дослідження приверне увагу до того, що він вважає кризою громадської охорони здоров'я, яку підживлює нездорове або "ожиріле" навколишнє середовище. Він також сподівається, що дослідження попередить вчених про необхідність бути "вкрай обережними", роблячи висновки на основі індексу маси тіла.

Раніше Фокус писав про безопераційний спосіб зниження ваги. Дослідження було присвячене метаболічним перевагам операції зі зниження ваги та її впливу на рівень жовчної кислоти.