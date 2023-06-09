Молекула Дункана Маклауда. Знайдено амінокислоту, яка подовжує здорове життя

Вчені вже успішно протестували цю амінокислоту на мишах та приматах і готові перейти до випробувань на людях.

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Вчені з'ясували, що молекула таурину, яка міститься в продуктах багатих на білок, таких як м'ясо або риба, продовжує життя і зміцнює здоров'я, пише Inews.

Команда міжнародних дослідників з'ясувала, що таурін може уповільнювати старіння у мишей та мавп, збільшуючи тривалість здорового життя на 12%. За словами авторів дослідження, опублікованого в журналі Science, є вагомим підґрунтям для початку випробувань на людях.

"Останні 25 років вчені намагаються відшукати фактори, які не тільки дозволять людям жити довше, але й покращать якість життя, тобто той час, протягом якого ми залишаємося здоровими в старості. Наше дослідження вказує на те, що таурин може допомогти людям жити довше та здоровіше", — каже керівник дослідження, доцент кафедри генетики з Колумбійського університету Вагелос коледжу лікарів та хірургів Віджай Ядав.

За його словами, таурін є амінокислотою, яка не тільки виробляється нашим організмом, але також міститься у м'ясі, рибі та яйцях. Дана амінокислота відіграє важливу роль у зміцненні імунітету, функцій нервової системи та виробленні енергії організмом.

Його навіть додають до деяких енергетичних напоїв, оскільки вважається, що таурін впливає на розумові та фізичні здібності. Більш ранні дослідження показали, що нестача таурину в організмі пов'язана зі старінням, але, за словами вчених, досі було невідомо, наскільки велику роль у цьому відіграє амінокислота.

В рамках нового дослідження вчені виміряли вміст таурину в крові мишей, мавп та людей у різному віці. Команда протестувала 250 самок і самців мишей у віці 14 місяців, що дорівнює 45 рокам у людини, давши половині таурин, а решту – контрольний розчин.

Таурін збільшив середню тривалість життя на 12% серед самок і на 10% у самців мишей. За словами Ядава, це означає, що життя мишей збільшилося на додаткові 3-4 місяці, що еквівалентно 7-8 рокам людського життя.

Дослідження показало, що щоденне споживання 500 та 1000 міліграмів добавки таурину на 1 кг маси тіла збільшувало силу, координацію та когнітивні функції у гризунів.

"Ми побачили, що тварини не просто жили довше, вони жили здоровішим життям", — говорить Ядав.

Після цього команда перевірила ефективність таурину на мавпах середнього віку. Серед приматів, які приймали таурін протягом 6 місяців, спостерігалися покращення в імунній системі, щільності кісток та загальному метаболізмі.

Далі вчені проаналізували дані дослідження, де взяли участь 12 тис. європейців у віці 60 років і більше. Як показав аналіз, люди з високим вмістом таурину були здоровішими, у них рідко діагностували діабет 2 типу, ожиріння та запальні процеси в цілому.

Нагадаємо, нещодавно вчені з'ясували, що особливий коктейль із вірусів та бактерій у людському кишечнику може продовжувати життя.