Коктейль з вірусів та бактерій: вчені розкрили секрет життя до 100 років та довше

Згідно з дослідженням, таємниця довгого життя зберігалася у людському кишківнику.

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Експерти з Копенгагенського університету вивчили стан 176 довгожителів з Японії, які досягли позначки 100 років і вище. Увагу дослідників привернуло те, що у всіх піддослідних у шлунково-кишковому тракті була особлива суміш з бактерій та вірусів, пише Daily Mail.

Отримані дані показали, що деякі віруси в нашому кишківнику можуть принести велику користь мікробіому і, зокрема, покращити стан організму в цілому.

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Медицина поки що не може змінювати генетичні схильності людей до тих чи інших захворювань, але може змінити кишковий біом, додавши до нього унікальну суміш.

"Ми завжди хотіли зрозуміти, чому деякі люди живуть довше за інших. Дослідження показало, що кишкові бактерії японських довгожителів виробляють абсолютно нові молекули, які роблять цих людей стійкими до патогенних, тобто хвороботворних, мікроорганізмів. Завдяки такому захисту, можливо, люди живуть довше", — Каже автор дослідження Йоахім Йохансен.

Дослідники розробили алгоритм, щоб картувати кишкові бактерії та віруси, які були знайдені у довгожителів. Отримані результати порівняли з даними людей віком від 18 до 60 років.

Команда вчених побачила велику біологічну різноманітність серед бактерій та бактеріальних вірусів у довгожителів.

"Висока мікробна різноманітність майже завжди говорить про здоровий мікробіом кишківника. Ми вважаємо, що люди зі здоровим кишковим мікробіомом будуть краще захищені від хвороб, які пов'язані зі старінням", — зазначає дослідник.

Йохансен додає, що нові дані можуть бути використані для збільшення життя інших людей шляхом зміни мікробіом їх кишківника.

"Ми дізналися, що якщо вірус стикається з бактерією, він фактично робить останню сильнішою. Віруси, які були знайдені у довгожителів, містили додаткові гени, які стимулювали зростання бактерій. Вони ж стабілізували кишкову флору та протидіяли запаленню", — підсумував експерт.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що людський мікробіом може бути по-справжньому заразним. Люди, які живуть поруч, можуть впливати на спільноту мікробів, що живуть усередині вас, вважають вчені.