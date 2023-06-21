Невидимі літні загрози: лікар розповів, що робити з алергією на укуси комах

Поки ви складаєте план ідеальної літньої відпустки, у ваші плани може вклинитися невидимий зловмисник — алергічна реакція на, здавалося б, невинний укус комахи. Експерт розповів, що робити в такому разі.

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У рамках вашої стратегії подорожі, будь то країною чи за кордоном, захист від не дуже доброзичливих сусідських комах стає життєво важливим елементом, особливо якщо ваші минулі зустрічі з ними призводили до алергічних розладів. Тодд Махр, доктор і виконавчий медичний директор Американського коледжу алергії, астми та імунології, розповів про те, як розвивається алергія і що робити після укусу та алергічної реакції, пише HealthDay.

Згідно з нещодавніми звітами йдеться про те, що від 56% до 94% людей протягом життя зазнають укусів комах. Близько 3% таких випадків можуть викликати алергічну реакцію — недружню відповідь імунної системи на те, що вона сприймає як загрозу.

Опубліковані дослідження охоплюють цілу низку тем, як-от визначення потенційних винуватців укусів, виявлення ситуацій, у яких укус найвірогідніший, необхідні запобіжні заходи, щоб уникнути подібних подій, та оптимальні методи лікування, які слід вивчити, якщо ви, на жаль, опинилися на боці укушених.

Ризик піддатися укусу

Розвиток алергії на отруту комах Махр порівняв із випадковою поведінкою колеса рулетки — воно непередбачуване.

Системна реакція, тобто реакція всього організму на укус, а не тільки місця укусу, може виникнути раптово. Це може статися, навіть якщо вас ужалили раніше без будь-яких помітних проблем. Якщо у вас була алергічна реакція на медоносну бджолу, жовту куртку або шершня в Північній і Південній Америці, то цілком імовірно, що їхні родичі в інших регіонах викличуть аналогічну реакцію у вашому організмі.

Мандрівникам варто зазначити, що агресивніший вид медоносних бджіл, який у просторіччі називають "бджолами-вбивцями", на відміну від своїх слухняніших європейських побратимів, відомий тим, що здійснює групові напади і переслідує свої цілі на великих відстанях.

Якщо говорити про мурах, то основний винуватець укусів — червоний вогненний мураха. Ці мурахи встановили своє панування в таких місцях, як південний схід США, Карибський басейн, Південна Америка, Південно-Східна Азія і частини Океанії (Австралія і Нова Зеландія). Їхній укус, на жаль, може викликати болісну алергічну реакцію.

Визначення алергічної реакції

У більшості людей укус будь-якої комахи може призвести до місцевої реакції — почервоніння, набряку, болю і свербіння, які можуть зберігатися протягом декількох днів, розповів Махр. Приблизно у 10% людей можуть виникнути великі місцеві алергічні реакції, коли набряк у місці укусу виходить за межі безпосередньої області. Такі реакції зазвичай починаються через 6-12 годин після укусу, досягають піку через 24-48 годин і можуть тривати до 10 днів і більше.

Приблизно в 1 — 3 % людей може виникнути алергічна реакція на укус комахи. Ступінь тяжкості може варіюватися від легкого до тяжкого. У дітей алергічні реакції, як правило, трапляються рідше і протікають у легшій формі. Легкі симптоми зазвичай обмежуються шкірними висипаннями, свербежем, почервонінням і підшкірним набряком. Помірні та важкі симптоми можуть включати набряк горла, серцево-судинні проблеми, такі як гіпотонія та шок, а також шлунково-кишкові та неврологічні порушення, такі як нудота, блювання, діарея, біль у животі та судоми.

Уникнення укусу

Деякі види відпочинку можуть піддати вас підвищеному ризику укусів. Такі види активного відпочинку, як походи, кемпінг, плавання, гольф і садівництво, підвищують вірогідність зустрічі з комахами, що жалять. Для любителів піших або велосипедних прогулянок гарним заходом безпеки є використання захисного одягу та відвідування жвавих стежок. Їжа та напої на відкритому повітрі також можуть привернути увагу жалких комах. Ці комахи — часті гості сміттєвих баків, пікніків і барбекю. Вживання напоїв з відкритих банок або пляшок на відкритому повітрі може бути ризикованою справою, оскільки комаха, яка нічого не підозрює, може наважитися зануритися, що призведе до неприємного сюрпризу для споживача.

Більшість комах, що жалять, вдаються до агресії, коли їхнім гніздам загрожує небезпека. При виявленні гнізда рекомендується повільно, без різких рухів відійти в сторону. Якщо з'являється ціла армія комах і починає жалити, найкраще втекти, прикривши рот і ніс, оскільки ці комахи зазвичай ціляться в обличчя.

Протокол після укусу

При неалергічних реакціях зазвичай потрібне тільки полегшення симптомів. Якщо жало залишилося в роті, його слід негайно видалити, оскільки отрута продовжує виділятися в тканини протягом перших 10-20 секунд, попереджає Махр. З такими реакціями можна впоратися за допомогою холодних компресів, пероральних знеболювальних засобів та/або пероральних антигістамінних препаратів.

Мандрівники повинні знати, чи не потрапляють вони в категорію "високого ризику" щодо виникнення важкої реакції, особливо якщо раніше в них уже була алергічна реакція на укус. Ті, хто схильний до високого ризику важких анафілактичних реакцій, можуть знайти захист за допомогою імунотерапії отрутою (ІТО). ІТО, яка передбачає поступовий вплив на організм дедалі більших доз отрути для вироблення толерантності, може знизити ризик анафілаксії до менш ніж 5%. Повний захист зазвичай досягається протягом шести тижнів — шести місяців після лікування, хоча більш швидкі протоколи можуть забезпечити захист протягом трьох днів.

Після завершення курсу ІТО особи, схильні до високого ризику, повинні продовжувати носити з собою автоін'єктори з епінефрином. Рекомендується мати при собі два, особливо під час поїздок у віддалені райони. Отже, щоб убезпечити свою відпустку мрії від невидимої загрози жалких комах, будьте поінформовані та підготовлені, підсумував Махр.

Плануючи свої літні пригоди, не забудьте врахувати невеликий, але значний ризик укусів комах, особливо якщо у вас уже були алергічні реакції. Поінформованість про поведінку комах, що жалять, розпізнавання алергічних реакцій і наявність плану дій, включно з використанням імунотерапії отрутою і носінням із собою автоін'єкторів з епінефрином, можуть гарантувати, що ваша відпустка залишиться приємним спогадом. Поінформованість і готовність можуть убезпечити вас і допомогти вам повною мірою насолодитися літнім відпочинком.

Раніше Фокус писав про специфічну слину комарів. У ній міститься речовина, яка може пригнічувати реакцію імунної системи та підвищувати ризик зараження.

Також Фокус писав про те, чому комарі досить вибіркові у своїх жертвах. Згідно з новим дослідженням, комарів приваблює певний колір одягу людини, завдяки якому вони вибирають когось кусати.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.