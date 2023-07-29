Зловісна тиша: зонд Вояджер-2 втратив зв'язок із Землею щонайменше до 15 жовтня

Рутинна команда призвела до несподіваного мовчання Вояджер-2. Тепер на світ чекає 79 днів напруженого очікування відповіді від цього легендарного космічного зонда.

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NASA повідомило про незначну, але драматичну подію в довгому житті космічного зонда Вояджер-2, який з моменту запуску в 1970-х роках дає цінні відомості про зовнішню частину Сонячної системи та інші регіони. Про втрату зв'язку із зондом повідомляють на сайті агенції.

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21 липня контролери передали на Вояджер-2 звичайний набір команд. Однак ця послідовність призвела до зміни орієнтації антени космічного апарата на 2 градуси. Відхилення може здатися незначним, але на величезній відстані в 19,9 млрд км від Землі навіть такий незначний збій може перешкодити космічному апарату зв'язатися з домом.

Зонд, що перебуває в глибинах міжзоряного простору, виявився відрізаним від наземних антен Deep Space Network (DSN). Неможливість приймання і передавання даних призвела до переривання зв'язку Вояджер-2 із командою на Землі, що ознаменувало паузу в її безперервному діалозі із зондом.

Але це всього лише пауза. За запевненнями NASA, у конструкції Вояджер-2 передбачено можливість регулярного скидання орієнтації, завдяки чому його антена залишається спрямованою на Землю. Наступне скидання орієнтації, заплановане на 15 жовтня, має відновити втрачений зв'язок. Проте 79-денне очікування буде напруженим як для NASA, так і для команди Вояджера, яка буде з нетерпінням чекати відновлення зв'язку.

Вояджер-1, космічний дослідник-близнюк Вояджер-2, продовжує нормально працювати на відстані майже 24 млрд км від Землі. Обидва зонди вийшли за рамки своїх початкових завдань з дослідження планет і вирушили в загадковий міжзоряний простір. Вояджер-1 здійснив цей історичний стрибок у 2012 році, а Вояджер-2 — у 2018 році.

Незважаючи на тимчасовий розрив зв'язку, шлях місії залишається незмінним. У жовтні NASA очікує, що Вояджер-2 знову "подзвонить додому", і його неоціненний внесок у розуміння космосу буде продовжено без збоїв. Короткочасне мовчання Вояджер-2 слугує цікавим нагадуванням про труднощі дослідження далекого космосу, коли навіть невелика помилка може створити значні перешкоди на шляху до пізнання Всесвіту.

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