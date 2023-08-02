Виявлено новий спосіб появи життя на Землі: це допоможе знайти позаземне життя

Відомий парниковий газ допомагав підтримувати тепло на ранній Землі, і вчені вважають, що він може з'явитися практично на будь-якій кам'янистій планеті, що має воду.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, метан міг утворитися набагато легше і був більш поширеним на ранній Землі, ніж передбачалося раніше. Метан, що складається з вуглецю і водню, є парниковим газом, який допомагав зберегти на ранній Землі достатньо тепла для появи і розвитку життя. Автори нового дослідження виявили, що метан може дуже легко утворитися внаслідок хімічних реакцій, які запускає сонячне світло у воді. Науковці вважають, що такі самі хімічні реакції мають відбуватися на будь-якій кам'янистій планеті, що має воду і достатньо світла своєї зірки. А це означає, що на таких планетах може існувати життя, пише Inverse.

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Життя на нашій планеті з'явилося приблизно 3,7 млрд років тому. Тоді перші мікроорганізми жили на Землі, яка отримувала менше світла Сонця, ніж зараз. Тому вважається, що на планеті мало бути дуже холодно. Але всі дані вказують на те, що на ранній Землі все ж було тепло. І найімовірніше це тепло підтримувалося за рахунок метану.

З огляду на той факт, що це парниковий газ, то він міг би утримувати тепло в атмосфері Землі, і якби його було багато, то це дало б змогу існувати рідкій воді на поверхні планети та дало би змогу з'явитися життю попри слабке світло Сонця.

Зараз геологи припускають, що метан міг з'явитися на ранній Землі завдяки хімічним процесам у глибоководних гідротермальних джерелах. Ці реакції потребують великої кількості тепла і тиску, тому вони не можуть відбуватися будь-де.

Метан, що складається з вуглецю і водню, є парниковим газом, який допомагав зберегти на ранній Землі достатньо тепла для появи і розвитку життя Фото: phys.org

Але проблема в тому, що ці гідротермальні джерела, ймовірно, не могли створити достатню кількість метану, щоб на Землі було дуже тепло і могло розвиватися життя. Автори нового дослідження провели експерименти і з'ясували, що метан міг з'явитися внаслідок хімічних реакцій, спричинених сонячним світлом, і ці реакції могли відбуватися в будь-якому місці. Вчені вважають, що хімічний склад атмосфери змінився і це дало змогу з'явитися життю на Землі.

За словами вчених, процес створення метану на ранній Землі міг відбуватися таким чином. Усе починалося із заліза, а також хімічних сполук, що містять сірку, вуглець і водень. Ці сполуки могли утворитися в гідротермальних джерелах або ж вони потрапили на Землю разом із метеоритами. А заліза було багато в океанах на ранній Землі.

Сонячне світло змусило залізо вступити в реакцію з перекисом водню. Ці реакції, своєю чергою, спричинили інші реакції в сполуках сірки. Вуглець і водень у сполуках сірки та перекису водню перетворилися на метан. Подібні хімічні реакції, як вважають учені, могли статися по всій планеті.

Учені вважають, що подібні процеси можуть відбуватися і на інших кам'янистих планетах із водою Фото: space.com

Науковці вважають, що подібні процеси можуть відбуватися і на інших кам'янистих планетах з водою. Це означає, що навіть планета, яка розташована далі від своєї зірки й отримує мало світла та тепла, може перетворитися на другу Землю. Таким чином, теоретично тут також може з'явитися життя, але вже позаземне. Тож дослідники припускають, що наявність великої кількості метану в атмосфері інших світів може вказувати на те, що ця планета може бути населеною.

Що стосується потенційно позаземного розумного життя, то Фокус уже писав про те, що один з учених спростував твердження викривача НЛО про те, що уряд США приховує трупи інопланетян.

Також Фокус писав про нову теорію, яка свідчить, що життя на Землі зародилося інакше, ніж вважається зараз.