Італійський зломщик шифрів, який жив у 16 столітті, писав секретні повідомлення на варених яйцях

Внесок Джамбаттісти делла Порта в розшифрування шифрів змінив хід спілкування між людьми.

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Італійський філософ, лікар і алхімік Джамбаттіста делла Порта (1535-1615) удосконалив методи шифрування, які використовуються досі. Він також придумав, як переправляти повідомлення до в'язниць всередині нерозбитих варених яєць. У своїй книзі De Furtivis Literarum Notis делла Порта вдосконалив методи створення і злому шифрів, пише BigThink.

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Італійський дворянин Джамбаттіста делла Порта, який жив у Неаполі за доби Відродження, удосконалив методи шифрування, що використовуються досі. У 1563 році він опублікував відому наукову роботу з криптології, яка зробила його відомим, під назвою De furtivis literarum notis.

Секретні повідомлення на яйцях

Його першим доволі вражаючим внеском у мистецтво створення шифрів було створення способу, за допомогою якого можна було передавати повідомлення ув'язненим у в'язницях за допомогою варених яєць. Для цього делла Порта вирішив використовувати рослинний барвник, який потрібно було наносити на шкаралупу яйця. Коли яйце висихало, його варили і повідомлення на шкаралупі зникало. Після цього яйце або кілька яєць із повідомленнями відносили з продуктами до в'язниць і ув'язненим залишалося тільки очистити яйця від шкаралупи. Річ у тім, що фарба вбралася в білок і повідомлення можна було прочитати.

За часів делла Порта шифрування саме по собі ставало частиною нової ери наукових і математичних досліджень. Впливові люди в Європі, зокрема в Італії, намагалися приховати сенс своїх повідомлень від сторонніх газ. Проблема полягала в тому, що чим більше людей вивчали шифрування, тим легше було зламати ці шифри.

Якраз робота над вивченням шифрів і призвела до того, що делла Порта написав свою знамениту книгу De furtivis literarum notis Notis ("Про таємні символи букв"). У цій книзі вчений зібрав усе, що йому було відомо про таємне письмо.

Внесок у техніку розроблення шифрів

Таким чином делла Порта зробив свій величезний внесок у техніку розробки шифрів. Йшлося не тільки про заміну однієї літери на іншу або заміну літери символом, а й про винахід засобів, за допомогою яких дешифрувальники позбавлялися б важливих підказок. Науковець з'ясував, що важливо уникати повторного використання одного й того самого терміна і, за можливості, замінювати його синонімом. Також делла Порта добре розумів, як можна отримати перевагу при розшифровці повідомлення, використовуючи терміни, які можна було б знайти в тексті. Потім розшифроване слово і закодовані літери можна було використати для опрацювання решти частини шифру.

Джамбаттіста делла Порта Фото: Wikipedia

Також делла Порта створив прототип наукового товариства з групою однодумців під назвою Academia Secretorum Naturae для вивчення таємниць природи. Але папа римський Григорій XIII заборонив діяльність "богохульного" товариства. Але вчені припускають, що делла Порта почав працювати в галузі криптології для створення спеціальних шифрів для католицької церкви. Тож невдовзі йому дозволили займатися знову своїми науковими дослідженнями.

Симпатичний телеграф

Учений, який був захоплений вивченням шифрування, намагався винайти те, що пізніше буде названо "симпатичним телеграфом". Ця ідея оберталася навколо магнетизму, а також навколо тогочасних уявлень про таємничий "симпатичний порошок", який нібито міг лікувати рани з великої відстані.

"Симпатичний телеграф" був гіпотетичною системою зв'язку. Установка являла собою дві круглі коробки, кожна з яких містить намагнічені металеві циферблати, навколо яких були написані всі літери алфавіту. А в центрі розташована рухома стрілка. Ідея полягала в тому, що скриньки будуть намагнічуватися одним і тим самим магнітом. Тоді стрілка на одному з циферблатів переміщалася б до букви і навіть на величезних відстанях стрілка на іншому циферблаті також рухалася б і вказувала на ту саму букву. Це був метод, за допомогою якого повідомлення могли передаватися майже миттєво. Властивості магнетизму ще не були повністю вивчені і це все ще здавалося чимось незрозумілим.

Делла Порта зіграв важливу роль у тому, щоб вивести шифри далеко за межі простої заміни літер у сферу, де їм потрібні були довгі ключі, щоб почати їх розгадувати. Вважається, що його внесок у розшифрування шифрів змінив хід комунікації між людьми.

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