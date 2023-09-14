Учений зі США вважає, що ми неправильно розуміли головний закон фізики останні 300 років

Неправильний переклад закону Ньютона трохи змінює його суть.

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Ісаак Ньютон ще 1687 року представив латиною три головні закони, які описують яким чином відбувається рух усіх об'єктів у Всесвіті. Ці закони переклали багатьма мовами світу та прийняли за основу розуміння фундаментальних принципів фізики. Але, на думку лінгвіста і математика зі США, ми могли інтерпретувати формулювання першого закону Ньютона трохи неправильно, пише ScienceAlert.

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У виданні Philosophy of Science з'явилася наукова стаття лінгвіста і математика Деніела Хука з Технологічного інституту штату Вірджинія, США. У ній він вказує на те, що переклад законів Ньютона з латині на англійську мову в 1729 році був зроблений неправильно.

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За словами вченого, відтоді багато фізиків інтерпретували перший закон Ньютона як такий, що означає, що об'єкт і далі рухатиметься прямолінійно або залишатиметься в спокої, поки не втрутиться зовнішня сила. Цей опис добре працює, поки не стає ясно, що зовнішні сили постійно діють на об'єкт. І Ньютон найімовірніше враховував цей факт під час складання закону.

Хук перевірив архіви і з'ясував, що хибна інтерпретація залишалася непоміченою до 1999 року, коли двоє вчених звернули увагу на переклад одного латинського слова, яке було випущено з уваги: quatenus, що означає "настільки", а не поки що...

Ісаак Ньютон ще 1687 року представив латиною три головні закони, які описують яким чином відбувається рух усіх об'єктів у Всесвіті Фото: National Geograophic

За словами вченого, Ньютон не мав на увазі, що об'єкт зберігає свій імпульс, поки на нього не діють зовнішні сили. Натомість знаменитий фізик мав на увазі, що кожна зміна імпульсу об'єкта, тобто поштовх, падіння, поворот, відбувається через вплив зовнішніх сил.

Хук пише у своїй статті, що повернення правильної інтерпретації першого закону Ньютона повернуло одному з головних принципів фізики його первісне значення. Але ця зміна не була прийнята. Хук визнає, що нова інтерпретація закону Ньютона не змінила і не змінить сучасну фізику. Але уважне вивчення творів Ньютона прояснює, про що думав учений у той час, тобто навіщо взагалі був представлений перший закон Ньютона.

Якщо взяти загальноприйнятий переклад, у якому сказано, що об'єкти рухаються прямими лініями, доки зовнішня сила не змусить їх діяти інакше, тоді виникає запитання: навіщо Ньютону писати закон про тіла, вільні від зовнішніх сил, якщо в нашому Всесвіті такого немає, якщо завжди є сила гравітації і тертя? За словами Джорджа Сміта з Університету Тафтса, США, вся суть першого закону Ньютона полягає в тому, щоб зробити висновок про існування сили.

За словами Хука, Ньютон представив три приклади, які ілюструють його перший закон руху і найкращим прикладом є дзига. Вона, як відомо, сповільнюється по спіралі через тертя повітря. Ньютон ясно показує нам, як перший закон, у його розумінні, застосовується до тіл, що прискорюються, на які діють сили, тобто він може бути застосований до тіл у реальному світі, каже Хук.

За словами Хука, Ньютон представив три приклади, які ілюструють його перший закон руху і найкращим прикладом є дзиґа Фото: ScienceAlert

Вчений вважає, що змінена інтерпретація закону Ньютона розкриває одну з найфундаментальніших ідей ученого, яка була абсолютно революційною 17 столітті. Тобто планети, зірки та інші небесні тіла керуються тими самими законами фізики, що й об'єкти на Землі.

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