Несподівана небезпека: 5 популярних продуктів, здатних завдати шкоди здоров'ю

Часом ми навіть не замислюємося, якому ризику піддаємо своє здоров'я, нехтуючи правильним приготуванням і вживанням уже звичних нам продуктів харчування.

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Коли мова заходить про продукти харчування, більшість із нас думає, що знає, що добре, а що погано, що безпечно, а що ні. Але, можливо, ми помиляємося у своїх припущеннях, випускаючи з уваги повсякденні продукти, які можуть становити значну небезпеку для нас. На щастя, наука завжди стоїть на сторожі нашого здоров'я і ретельно вивчила навіть найбезпечніші, на перший погляд, продукти, пише Cracked.

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Щодня вживаючи звичні нам продукти, використовуючи популярні кулінарні добавки та інгредієнти під час приготування їжі, ми навіть не здогадуємося, яку небезпеку вони можуть таїти в собі. Хоча за умови правильного зберігання і способу приготування багато продуктів не становлять жодної загрози для нас, важливо знати про ту невидиму й тонку межу, яка перетворює повсякденні продукти харчування на отруту для нашого організму.

Сире борошно небезпечніше за сирі яйця. Ви напевно чули попередження про те, що сире тісто для печива не можна їсти через наявність у ньому сирих яєць. Хоча сирі яйця можуть бути джерелом сальмонели, реальна проблема може вас здивувати. Справжнім винуватцем є сире борошно, що входить до складу тіста. Цей поширений кухонний продукт іноді може бути заражений такими небезпечними бактеріями, як кишкова паличка і сальмонела. Ба більше, відомі випадки, коли спалахи кишкової палички були пов'язані з борошном, унаслідок чого деякі люди потрапляли до лікарні. Звідси висновок. Завжди ретельно проварюйте борошняні вироби.

Кубики льоду можуть бути розсадниками хвороб. У ресторані ви, можливо, відмовитеся від страви сумнівного вигляду, але чи замислювалися ви коли-небудь про кубики льоду у вашому напої? Машини для виробництва льоду, особливо ті, які не піддаються регулярному чищенню, можуть стати місцем розмноження хвороботворних мікроорганізмів. Наступного разу, коли ви опинитеся в ресторані, варто двічі подумати про ці, здавалося б, невинні кубики льоду, особливо в місцях, де якість води може не відповідати нормі.

Часник в олії — потенційне джерело ботулізму. Часник часто хвалять за його корисні властивості, і консервування його в олії може здатися довготривалим способом зберігання. Однак таке поєднання може стати живильним середовищем для бактерій Clostridium botulinum, які можуть спричинити ботулізм — серйозне і потенційно смертельне захворювання.

Салат в упаковці не менш небезпечний, ніж сира курка. Якщо надати вибір між сирою курячою грудкою і готовим салатом, як ви думаєте, що ризикованіше? У той час як сира курка відома потенційним бактеріальним зараженням, салати, що вживаються в сирому вигляді, можуть заразити організм паразитами, такими як Cryptosporidium, іноді званими "крипто".

Червона квасоля потребує ретельного прожарювання. Червона квасоля може здатися нешкідливою бобовою рослиною, але її вживання в сирому вигляді може бути небезпечним. Вона містить білок, відомий як гемаглютинін або лектин, який може бути токсичним, якщо вживати його в неприготованому вигляді. Лише три порції несмаженої квасолі можуть викликати в людини сильне нездужання. Тому, якщо ви любите квасолю, завжди стежте за тим, щоб вона була добре просмажена.

Хоча деякі з перерахованих продуктів та інгредієнтів можуть викликати здивування, панікувати не варто. Правильна підготовка та приготування їжі роблять більшість продуктів абсолютно безпечними. Завжди корисно бути поінформованим, і тоді наступного разу, коли ви будете обробляти або вживати ці продукти, ви робитимете це з необхідною обережністю. Знання — перший крок до безпечного харчування.

Раніше Фокус писав про дієту, здатну знизити ризик смерті на 50%. Автори дослідження впевнені, що певний раціон здатний продовжити життя і знизити ризик смерті від цілої низки захворювань.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.