Жах арахнофоба. Гігантський павук із розмахом ніг 30 см обійшов конкурентів зі швидкістю 1 м/с (фото)

Цей напрочуд величезний павук стане справжнім кошмаром для арахнафобів — його неймовірним розмірам позаздрить навіть птахоїд Голіаф.

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Найбільшим павуком у світі, який вселяє жах в арахнофобів, є птахоїд Голіаф (Theraphosa blondi). Він є членом сімейства тарантулів і найбільшим павукоподібним за довжиною і масою, проте є ще одна істота, яка обійшла його за розмахом ніг, пише IFLScience.

Птахоїд Голіаф мешкає на півночі Південної Америки. Ці гіганти є нічними істотами: саме в цей час доби вони виходять зі своїх норм на полювання. Зазвичай їхніми жертвами стають не тільки птахи, як випливає з назви, а й безхребетні, яйця, і навіть дрібні гризуни та птахи.

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Дослідники зі Смітсонівського зоопарку зазначають, що тарантул-птахоїд Голіаф може виростати до 12 сантиметрів у діаметрі тіла, водночас розмах його ніг може досягати 28 сантиметрів. Тривалість життя цих гігантів варіюється залежно від статі: самки можуть жити до 20 років у диких тропічних лісах північної Бразилії, Венесуели та за її межами; тривалість життя самців при цьому становить лише від 3 до 6 років — вони помирають одразу після спарювання.

Відомо, що ці волохаті коричневі та чорні тарантули мають ікла, за допомогою яких вводять свою отруту жертвам. До слова, для людей вона не смертельна, проте викликає не найприємніші відчуття. У більш ранніх дослідженнях вчені також виявили, що птахоїди Голіафи також здатні видавати шум, який можна почути на відстані близько 4,5 метрів.

При цьому в деяких частинах Південної Америки птахоїди вважаються справжнім делікатесом. Перед тим, як вживати цих павукоподібних у їжу, люди обпалюють їхнє волосся і запікають павуків у банановому листі. Раніше вчені також з'ясували, що в 100 грамах цих павуків міститься близько 109 калорій.

Павук мисливець із розмахом лап 30 сантиметрів Фото: Wikipedia Commons

Однак інший павук може змагатися з цими гігантськими мисливцями — павуки-мисливці (Heteropoda maxima). Розмах ніг цих дивовижних істот сягає неймовірних 30 сантиметрів. Як і птахоїд Голіаф, ці істоти будують сітки та полюють за здобиччю.

Відомо, що вперше представники цього виду були виявлені 2001 року в печері в Лаосі. Це робить їх надзвичайно невловимими, ніж їхній південноамериканський аналог. До слова, вчені також помітили, що цих гігантських мисливців часто сприймають за птахоїдів, хоча вони й належать до родини Sparassidae.

Попередні дослідження також показали, що ці павуки мисливці здатні рухатися зі швидкістю близько 1 метра за секунду, коли переслідують здобич. Крім того, вони відрізняються від птахоїда Голіафа і будовою тіла: мають більш плоске тіло, що дає їм змогу набагато ефективніше ховатися в корі дерев.

Як птахоїди Голіафи, павуки мисливці використовують отруту, щоб полювати. На щастя, вона не смертельна для людини, проте вкрай небезпечна для комах, маленьких ящірок і жаб, якими та харчуються ці павуки.

Раніше Фокус писав про те, що довжина найбільшого краба на Землі становить три метри.