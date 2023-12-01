Хранителі часу і чорні вдови: виявлено 300 унікальних "зоряних трупів"

Астрономи виявили 300 нових нейтронних зірок, що випускають гамма-промені, деякі з них є "чорними вдовами".

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За допомогою космічного телескопа Фермі астрономи виявили 300 нових пульсарів, які пронизують Всесвіт променями гамма-випромінювання, немов космічний маяк. Серед цих пульсарів ховається кілька "зірок-чорних вдів", які з'їдають своїх компаньйонів. Результати дослідження опубліковані у виданні Astrophysical Journal, пише Space.

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Нейтронні зірки — це "трупи" величезних зірок, які вибухнули надновими після того, як у них закінчилося паливо для підтримки термоядерного синтезу. Вони мають розмір приблизно 20 км, але обертаються дуже швидко і мають дуже високу щільність.

Одним із видів таких зірок є пульсари, які обертаються ще швидше (кілька сотень обертів на секунду) і випускають потоки гамма-випромінювання. Це форма електромагнітного випромінювання найвищої енергії. Саме за допомогою цих променів учені змогли виявити 300 високошвидкісних мілісекундних пульсарів, серед яких також є так звані "пульсари-чорні вдови", які з'їдають своїх компаньйонів так само, як це роблять земні павуки.

За словами вчених, виявлені пульсари є одними з найточніших "хранителів часу" або "космічних хронометристів" у природі. Річ у тім, що точне періодичне обертання мілісекундних пульсарів можна використовувати як механізми синхронізації для подій у глибокому космосі. Тобто ці зірки служать космічним годинником.

Нейтронні зірки — це "трупи" величезних зірок, які вибухнули надновими після того, як у них закінчилося паливо для підтримки термоядерного синтезу. Вони мають розмір приблизно 20 км, але обертаються дуже швидко і мають дуже високу щільність Фото: Inverse

Одним із недавніх прикладів використання мілісекундних пульсарів як точного космічного годинника було вимірювання крихітних коливань часу, викликаних проходженням низькочастотних гравітаційних хвиль, спричинених злиттями далеких чорних дір і зіткненнями нейтронних зірок. Ці низькочастотні гравітаційні хвилі дають змогу астрономам зазирнути в центри масивних галактик і краще зрозуміти, як вони утворилися.

У майбутньому системи синхронізації пульсарів також можна буде використовувати в навігаційних цілях, а нейтронні зірки, які швидко обертаються, відіграватимуть важливу роль у космічних системах GPS, вважають учені.

Що старшими стають пульсари, то швидкість їхнього обертання стає меншою. Проте, якщо ці мертві зірки існують у подвійній системі, вони можуть знайти друге дихання. За рахунок поглинання матерії своїх компаньйонів такі пульсари знову обертаються швидше, а іноді ще швидше, ніж раніше, і таким чином перетворюються на мілісекундні пульсари. Багато з виявлених нейронних зірок є саме такими об'єктами, яких за аналогією із земними павуками через спосіб їхнього харчування назвали "чорними вдовами".

Як уже писав Фокус, астрономи виявили занадто велику планету для дуже маленької зірки. Найімовірніше, ми ще дуже мало знаємо про Всесвіт, адже виявлена планета, яка в 13 разів більша за Землю, обертається навколо зірки, яка в 9 разів менша за Сонце. Нове відкриття порушує теорії формування планет.