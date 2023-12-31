Лицар, який бореться з равликом-монстром: що приховують загадкові середньовічні ілюстрації

Середньовічні зображення сповнені загадкових і незвичайних істот, але особливо серед них виділяється могутній лицар, який бореться з величезним равликом. Історики намагаються розгадати, що саме представляють ці сцени.

Related video

Наприкінці XIII — на початку XIV століть у європейській ілюстрації рукописів поширилася химерна тенденція: лицарі за всіх регалій зображувалися як такі, що б'ються з равликами. Цей дивний, на перший погляд, тренд відкриває багатий гобелен середньовічної культури, мистецтва і символізму, пише BBC News Україна.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

В основі цього явища лежать маргіналії — декоративні каракулі на полях манускриптів. Це були не просто химерні малюнки: найчастіше вони були хитромудрі і виконані з використанням дорогих пігментів. На них зображували найхимерніші сюжети, зокрема, наприклад, лицарів, які б'ються з равликами. Цей мотив був особливо поширений у Франції — центрі виробництва манускриптів. Історик мистецтва Ліліан Рендалл зафіксувала 70 таких випадків у різних текстах.

Виникає запитання: чому саме равлики? І чому лицарі б'ються з ними? За словами істориків, ці зображення представляли перевернутий світ, кидаючи виклик і висміюючи суспільні ієрархії. Лицар, який уособлює хоробрість і силу, зображений у сміховинній битві з повільним, нешкідливим равликом. Згідно з деякими інтерпретаціями, битви равликів символізують боротьбу між різними соціальними класами або критикують боягузтво деяких груп, таких як лангобарди, відомі в середньовічній Франції своєю нерицарською репутацією.

Попри різні теорії, точне значення залишається невловимим. Однак ці зображення не просто розважають. Вони відкривають нам вікно у світ середньовічних уявлень про мужність і соціальний порядок. Зображення грізного лицаря, який зіткнувся зі скромним равликом, підриває традиційні уявлення про стать і силу, наводячи на думку про те, що вже тоді вони були предметом суперечок і гумору.

Загалом, хоча образ лицаря, що бореться з равликом, може здатися просто кумедним або абсурдним, він є свідченням багатого і складного культурного світу середньовічної Європи. Воно відображає мистецьку творчість епохи, соціальні протиріччя та збережену в людині схильність до сатири й символізму. Тому ці малюнки залишаються цікавою темою для дослідників і свідченням середньовічної уяви.

Раніше Фокус писав про те, що домашні тварини не завжди сприяють поліпшенню нашої психіки. Особливо це стосується тих, хто страждає від серйозних психічних недуг, виявило дослідження.

Також Фокус писав про соціальне життя гримучих змій. Дослідники з'ясували, що рептилії насправді дуже милі та люблять обійматися.