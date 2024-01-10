Як не захворіти. Рослинну їжу пов'язали зі зменшеним ризиком COVID-19

Учені виявили стійкий зв'язок між споживанням рослинної їжі та зниженням ризику захворювання на COVID-19 на 39%. Нове дослідження може поповнити наш арсенал протидії вірусу.

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У нещодавньому дослідженні, проведеному в Бразилії, вчені виявили незвичайний зв'язок між харчуванням і ризиком заразитися вірусом COVID-19. Вони дізналися, що люди, які дотримуються веганської або вегетаріанської дієти, мають менше шансів заразитися цим вірусом. Про нюанси отриманих ними знань і перебіг самого дослідження пише ScienceAlert.

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У дослідженні, проведеному в Університеті Сан-Паулу, взяли участь 702 дорослих людини. З них 278 осіб дотримувалися дієти, багатої на овочі, бобові та горіхи, і обмежували споживання м'яса та молочних продуктів. Решта учасників не дотримувалися таких обмежень у харчуванні.

Учені помітили, що в тих, хто їв більше рослинної їжі, ймовірність заразитися COVID-19 була на 39 відсотків нижчою, ніж у тих, хто цього не робив. Важливо зазначити, що ці дані не є остаточним доказом того, що вегетаріанство або веганство запобігає COVID-19. Однак результати дослідження дають змогу припустити, що така дієта може мати деякі захисні властивості.

Дослідники враховували й інші чинники, як-от кількість фізичних вправ, індекс маси тіла (ІМТ) і наявність будь-яких захворювань. Навіть після їх урахування зв'язок між рослинною дієтою та нижчим ризиком COVID-19 зберігався.

Але чому так відбувається? Автори дослідження вважають, що це пов'язано із загальними перевагами рослинної дієти для здоров'я. Відомо, що такі дієти корисні для серця й артеріального тиску, вони багаті на антиоксиданти та інші сполуки, які підтримують імунну систему і навіть можуть чинити прямий вплив на віруси.

Це не перший випадок, коли вчені помічають зв'язок між дієтою та COVID-19. Попередні дослідження також показали, що люди, які вживають більше рослинної їжі, мають менші шанси заразитися на COVID-19 у важкій формі. Це цілком логічно, оскільки існує тісний зв'язок між нашим харчуванням і загальним станом здоров'я.

З огляду на ці висновки, поряд зі звичайними порадами носити маски та дотримуватися правил гігієни, можливо, варто замислитися про деякі зміни у своєму раціоні. Навіть невеликі зміни в бік більш рослинної їжі можуть потенційно знизити ризик захворювання на COVID-19, вважають автори.

Це дослідження не стверджує, що веганська або вегетаріанська дієта повністю захистить вас від COVID-19, проте воно поповнює зростаючу кількість доказів того, що те, що ми їмо, може відігравати певну роль у нашій сприйнятливості до інфекцій, зокрема COVID-19. Дослідники пропонують розглядати рослинну дієту як потенційний спосіб зниження ризику зараження вірусом, поряд з іншими профілактичними заходами, як-от вакцини і дотримання гігієни.

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