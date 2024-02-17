Секрет формування ранньої Землі: вчені знайшли підказки у вулканах Марса

Дослідження показує, що на початку шляху Марс був усіяний вулканами та це може пролити світло на події, що відбувалися в перші роки формування Землі.

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Для тихої та запорошеної планети, яку ми бачимо сьогодні, Марс має напрочуд жорстоку історію. Однак тепер учені вважають, що Червона планета може дати деякі підказки про те, яким було минуле нашої планети, пише Science Alert.

У новому дослідженні команда з Університету Гонконгу зосередилися на вивченні перших років життя Червоної планети, всіяної вулканами. Гуркіт на Марсі в ті часи, ймовірно, можна було порівняти з тим, що відбувалося на Землі до того, як на ній сформувалися тектонічні плити близько 3 мільярдів років тому.

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Під час дослідження планетолог Джозеф Міхальськи з командою каталогізували сліди вулканічної активності в регіоні Еріданії, розташованому в південній півкулі Червоної планети. У своїй роботі вчені використовували дані дистанційного зондування з декількох орбітальних апаратів.

Марс і Земля, ймовірно, мали схожу історію на початку свого шляху. Однак на відміну від нашої планети, чия кора складається із взаємопов'язаних плит, що плавають поверх в'язкої мантії, сучасна Червона планета, як вважають вчені, складається з однієї плити, де раніше розташовувалися чинні вулкани.

За словами Міхальськи, ці вулкани були масивними та надзвичайно вибухонебезпечними, а найбільшим із них вважається гора Олімп — щитовий вулкан, який у 100 разів перевищував за обсягом найбільший на Землі Мауна-Лоа на Гаваях.

Автори дослідження вважають, що вулкани на Марсі стали такими величезними через відсутність тектонічних плит, які могли б допомогти викидати тиск бурливої мантії. З іншого боку, відсутність ковзання і опускання плит одна на одну свідчить про те, що геологічна історія марсіанської кори не піддавалася повторному використанню, як поверхня Землі. Простими словами, вона збереглася в первозданному вигляді, а значить може містити підказки про те, як могла утворитися власна кора Землі.

За словами авторів дослідження, Марс фактично являє собою цінну частину головоломки щодо того, як формувалася кора не тільки Червоної планети, а й нашої власної. Дослідження показують, що близько 70% марсіанської поверхні має вік понад 3 мільярди років, а близько 45% і зовсім старше 3,6 мільярда років.

Попри те, що марсіанська кора усіяна ударними кратерами, стародавні геологічні літописи здебільшого залишаються недоторканими — тобто, являють собою неоціненну інформацію про геологічні умови ранньої Сонячної системи, а також приховують у собі "ключ до розгадки ранньої еволюції земної кори".

Вибір Михальського з колегами припав на регіон Еріданії через його сильно намагнічену кору, а також свідоцтва, які припускають, що саме тут у якийсь момент історії Червоної планети розташовувалося марсіанське море.

Під час дослідження вченим вдалося ідентифікувати величезну кількість вулканів чотирьох різних типів:

вулканічні куполи;

стратовулкани;

пірокластичні щити;

кальдерні комплекси.

Передбачається, що всі вони є свідченнями вулканічної активності, що відбувалася тут близько 3,5 мільярда років тому. Команда також виявила, що структура цих вулканів надзвичайно схожа з тими, що трапляються сьогодні на Землі, проте марсіанські вулкани вирізняються трохи більшим діаметром. Ймовірно, це пов'язано з нижчою гравітацією на Червоній планеті. Показова і топографія стародавнього ландшафту. Товщина вулканічних відкладень у регіоні Еріданії, ділянки викривленої та складчастої кори, а також її басейни, що провисають, вказали дослідникам на те, що кору молодого Марса могло повільно перевернути попередником тектоніки плит, яка називається вертикальною тектонікою.

Автори дослідження вважають, що в регіоні Еріданії можна знайти ще сотні вулканів, багато з яких, ймовірно, вивергалися під древнім марсіанським морем. Усе це забезпечує паралель із Землею в архейський період, коли наша планета здебільшого являла собою водний світ.

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