Проникають із кишківника і сліплять нас: учені з'ясували, що за втратою зору стоять бактерії

Несподіване відкриття вчених показало, що під час ушкодження бар'єру сітківки в наші очі відкривається прохід для мешканців нашого кишківника, які одразу ж починають робити у своєму новому домі все, щоб ми втратили зір.

Related video

Група дослідників з Китаю та Великої Британії зробила важливе відкриття, яке може змінити розуміння та лікування деяких очних захворювань. Вони виявили, що у мишей з мутацією певного гена, відомого як Crumbs homolog 1 (CRB1), бактерії з кишківника потрапляють у пошкоджені ділянки ока. Ця мутація — відомий винуватець деяких спадкових захворювань очей, які можуть призвести до значної втрати зору або навіть сліпоти, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Мутація CRB1 впливає на сітківку — найважливішу частину ока, що відповідає за перетворення світла в зображення, яке ми бачимо. У нормі наша сітківка має тонку структуру, яка дає їй змогу ефективно вловлювати світло, але у мишей з мутацією цього гена ця структура розвивається неправильно. Це навело дослідників на думку про те, чи не сприяє пошкодженню присутність якихось бактерій в оці. Під час дослідження вони виявили, що білок, що виробляється геном CRB1, який допомагає підтримувати захисні бар'єри як у кишківнику, так і в оці, у разі мутації гена не виробляється належним чином. Цей дефект справді дає змогу бактеріям виходити з кишківника, подорожувати кровотоком і потрапляти в око, що може призвести до втрати зору.

Наявність бактерій, а не тільки проблема порушення бар'єру, є ключовим фактором у процесі погіршення зору Фото: Freepik

Під час експериментів лікування мишей антибіотиками зменшило ушкодження сітківки та запобігло деякій частці втрати зору, що дало змогу вченим припустити, що управління бактеріями може стати новим способом лікування подібних захворювань. Коли дослідники виправили мутацію CRB1 у кишечнику, це не усунуло проблему порушеного бар'єру, але ця маніпуляція призвела до зменшення пошкодження сітківки. Це вказує на те, що наявність бактерій, а не тільки проблема порушення бар'єру, є ключовим фактором у процесі розвитку цих захворювань.

Це дослідження відкриває науці новий шлях до розуміння і потенційного лікування очних захворювань, пов'язаних з мутацією CRB1. Виявивши непомітний шлях бактерій з кишківника в око, вчені змогли припустити, що лікування, спрямоване на ці бактерії, може навіть допомогти запобігти сліпоті в деяких випадках. Незважаючи на те, що їхнє дослідження перебуває на ранній стадії і в основному проводиться на мишах, його результати багатообіцяючі для мільйонів людей, які страждають від втрати зору. Воно не тільки проливає світло на новий зв'язок між кишківником і здоров'ям очей, а й припускає, що вивчення ролі кишкових бактерій може призвести до інноваційних методів лікування відразу цілої низки захворювань у майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені за допомогою генної терапії вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір, давши надію на барвисте майбутнє сотням тисяч людей.

Також Фокус писав про те, що згідно з ученими, окуляри, що захищають від штучного синього світла, не приносять користі. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.